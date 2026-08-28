Santander estrena nueva edición de 'Viaje a través de relatos musicales' dedicada a la arquitectura de Gaudí

Presentación de la segunda edición de la propuesta 'Viaje a través de relatos musicales' del Ayuntamiento de Santander, que llega con la propuesta 'La Casa en Clave de Sol' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del programa 'Viaje a través de relatos musicales', impulsada por el Ayuntamiento de Santander, se estrenará el 4 de septiembre y estará dedicada a la arquitectura de Antoni Gaudí, del que este año se cumple el centenario de su muerte.

Concretamente, la propuesta llegará a cuatro centros cívicos de la ciudad con 'La Casa en Clave de Sol', una nueva experiencia cultural que propone descubrir la arquitectura del genio catalán a través de la música.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha presentado este viernes los detalles de esta nueva edición en rueda de prensa en la que ha estado acompañada por Álvaro Vega, creador del proyecto.

Los cuatro centros cívicos en los que recalará la propuesta serán el Juan de Santander (4 de septiembre); San Román (10 de octubre), Cazoña (16 de octubre) y Tabacalera (14 de noviembre).

Todas las representaciones arrancarán a las 19.30 horas y serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

Bajo el título 'La Casa en Clave de Sol', esta nueva edición plantea como punto de la partida la pregunta "¿puede una casa convertirse en música?". A partir de ahí, la respuesta es un espectáculo en el que música clásica en directo, arquitectura, narración y proyecciones audiovisuales se integran en un único relato.

La propuesta toma como referencia El Capricho de Gaudí, en Comillas, una de las pocas obras del arquitecto catalán construidas fuera de Cataluña y uno de los principales referentes del patrimonio arquitectónico de Cantabria.

Coincidiendo además con el centenario del fallecimiento de Gaudí (1926-2026), el proyecto invita al espectador a acercarse a su arquitectura de una forma poco habitual, contemplándola como si fuera una composición musical y descubriendo las conexiones existentes entre elementos como la naturaleza, la luz, el color, el ritmo y la estructura, ha indicado el Consistorio.

'La Casa en Clave de Sol' parte de un hecho histórico: la relación personal existente entre José María de Pereda y Máximo Díaz de Quijano, promotor de El Capricho.

A partir de esta circunstancia, el proyecto desarrolla una ficción en la que el escritor cántabro se convierte en narrador y guía al público en un recorrido por la arquitectura de Gaudí.

Aquello que inicialmente se presenta como una construcción extravagante va revelando progresivamente una extraordinaria lógica interna y de esta manera, El Capricho se transforma simbólicamente en una partitura construida con piedra, cerámica y luz.

Cada sección del espectáculo establece un diálogo entre un principio arquitectónico y una composición musical. El repertorio incluye obras de Marin Marais, Johann Sebastian Bach y Charles Gounod, Claude Debussy, Ian Clarke y Manuel de Falla, seleccionadas específicamente para establecer conexiones entre ambos lenguajes artísticos.

Para desarrollar 'La Casa en Clave de Sol' se han establecido colaboraciones con instituciones especializadas como El Capricho de Gaudí y la Fundación Antonio Gaudí de Barcelona, que permiten incorporar documentación histórica, arquitectónica, gráfica y audiovisual y conectar la iniciativa desarrollada en Santander con las actividades y reflexiones que se están produciendo a escala nacional con motivo del Año Gaudí 2026.

'Viaje a través de relatos musicales' nació en Santander en 2025 con el objetivo de experimentar con nuevos formatos que permitan acercar la música clásica a personas que no necesariamente forman parte de su público habitual.

Su primera edición, 'La Flauta de Pan', se representó en cuatro centros cívicos de la ciudad y reunió a más de 400 espectadores.

La interpretación de 'La Casa en Clave de Sol' correrá a cargo de Cristina Galán, soprano; Ernesto Garrido, piano; y Álvaro Vega, flauta travesera y director artístico del proyecto.

Durante la presentación, Méndez ha puesto en valor la consolidación de este programa tras la "buena acogida" de su primera edición y ha subrayado que se trata de una propuesta "original y diferente que demuestra que la música clásica puede dialogar con otras disciplinas y encontrar nuevas formas de llegar al público".

Igualmente, ha trasladado su felicitación a Álvaro Vega, formado en el Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta y que posteriormente ha ampliado sus estudios en distintos países europeos, y ha destacado "la emoción que supone ver cómo el talento joven regresa a su ciudad para desarrollar y compartir nuevos proyectos profesionales".