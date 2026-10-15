Santander inicia la sustitución de las escalaras mecánicas que conectan Vargas con Isaac Peral

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SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander inicia este jueves los trabajos para la sustitución integral de las seis escaleras mecánicas del eje de la calle Alceda, que conectan las calles Vargas e Isaac Peral, una actuación que cuenta con un presupuesto de 701.788 euros.

Conforme a la planificación de las obras, las instalaciones -las más antiguas de este tipo de la ciudad- quedarán fuera de servicio desde hoy mismo para proceder a su desmontaje y posterior sustitución por nuevos equipos, que se prevé que estén en funcionamiento a comienzos de año.

Esta intervención permitirá renovar uno de los principales itinerarios mecánicos de la ciudad, mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad peatonal en este entorno y ofrecer un servicio "más eficiente" a los ciudadanos que usan diariamente estas instalaciones, según destaca el Consistorio.

Las seis escaleras mecánicas actuales fueron instaladas en 2007 para salvar el desnivel existente entre las calles Vargas e Isaac Peral y facilitar los desplazamientos de los peatones.

Tras casi dos décadas de funcionamiento continuado a la intemperie, los equipos han superado su vida útil y presentan un desgaste de sus componentes que ha incrementado las incidencias y hace necesaria su renovación completa.

El proyecto contempla la sustitución de las seis unidades existentes por otras nuevas, diseñadas para adaptarse a las dimensiones actuales del itinerario y minimizar las afecciones en el entorno durante su instalación.

Además, se conservarán los apoyos existentes siempre que su estado lo permita tras el desmontaje de los equipos actuales, y solo habrá que realizar pequeños trabajos de acondicionamiento y reposición del pavimento y otros elementos que puedan verse afectados por la intervención.

Las nuevas instalaciones mantendrán la configuración actual del recorrido y estarán preparadas para soportar las condiciones de funcionamiento en el exterior, con materiales y componentes "más modernos y eficientes".