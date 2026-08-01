Santander invierte 1,4 millones en la cubierta del módulo de atletismo y la Casa de los Bolos

Imagen de una competición en el módulo de atletismo del IMD - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO

SANTANDER 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander ha aprobado los proyectos técnicos para reparar la cubierta del módulo de atletismo y reformar la Casa de los Bolos y su edificio anexo, ambos ubicados en el Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia, que supondrán una inversión superior a 1,4 millones de euros, como parte de la mejora de las infraestructuras del Instituto Municipal de Deportes (IMD).

La actuación de mayor envergadura será la reparación de la cubierta del módulo de atletismo, cuyo proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.074.194 euros, y que solucionará las filtraciones de agua procedentes de la cubierta y de la fachada, que han provocado humedades en el interior del edificio.

Así, se reparará la envolvente de este edificio de 2.811 metros cuadrados destinado al entrenamiento de todas las disciplinas de atletismo bajo cubierta, y se repondrán los elementos interiores afectados por las humedades, ha informado el Ayuntamiento.

En cuanto al proyecto técnico para la reforma de la Casa de los Bolos y la construcción de un nuevo edificio anexo, contará con un importe de 334.721 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La actuación rehabilitará el edificio principal, donde se ubican las dependencias administrativas de la Federación Cántabra de Bolos, y resolverá los problemas derivados de su antigüedad.

Asimismo, se demolerá el edificio anexo existente y se construirá un nuevo espacio destinado a usos múltiples, que albergará salas polivalentes, almacén, aseos y nuevas dependencias administrativas.

La concejala de Deportes, Beatriz Pellón, ha señalado que estas inversiones responden a una planificación continuada para renovar el patrimonio deportivo municipal, en favor de instalaciones más seguras, funcionales y eficientes.

"Estamos desarrollando una estrategia integral de mejora de nuestras instalaciones deportivas para que Santander disponga de espacios modernos, seguros y preparados para responder a las necesidades actuales y futuras del deporte en la ciudad", ha concluido

Estas dos actuaciones se suman a las recientes obras de remodelación de la piscina polivalente y a la proyecto de renovación del cierre perimetral de las piscinas descubiertas.