Santander lanza 46.000 bonos de la nueva campaña de 'Vale+'

Presentación de la campaña Vale + - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander lanza desde este martes 46.000 bonos dentro de la nueva edición de la campaña de 'Vale+' que ha puesto en marcha en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria con una inversión municipal de medio millón de euros.

El concejal, Alvaro Lavín, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Miguel Ángel Cuerno, han informado de que los ciudadanos podrán obtener hasta 100 euros para destinar en compras en establecimientos de Santander (10 vales de 10 euros para comercios por compras superiores a 25 euros).

La regla de canje para cada vale será de 10 euros por cada 25 euros de precio de venta, de forma que el ciudadano que canjee el vale solo tendrá que pagar 15 euros más su vale, lo que supondrá un descuento del 40 por ciento en su compra, ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

De mismo modo que en la campaña de 2025, podrán participar ciudadanos empadronados en Santander y los vales se sortearán ante notario, para que sea más equitativo y puedan acceder todos los interesados, ya que antes sólo correspondían a las personas que los pudiesen descargar primero.

Los santanderinos y los establecimientos interesados pueden preinscribirse desde hoy martes hasta el viernes 16, a las 14.00 horas, a través de la plataforma www.santandervalemas.com.

El martes, 20 de octubre, y después de cotejar los datos de las personas preinscritas, la Cámara de Comercio enviará a los ciudadanos inscritos su número para el sorteo de vales.

El miércoles 21 se sortearán los vales ante notario en la Cámara de Comercio y se comunicará a los ganadores, además de colgarse en la web el listado de números premiados. La campaña empezará el jueves 22, a las 12.00 horas, y terminará el domingo 22 de noviembre.

El procedimiento quiere garantizar que los beneficiaros sean todos los santanderinos que van a consumir en comercios de su ciudad.

El programa estará gestionado en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria que se encargará de reintegrar a los establecimientos participantes los vales canjeados cada 15 días.

Lavín ha recordado que esta campaña forma parte del convenio de colaboración entre ambas entidades que ha sido aprobado en Junta de Gobierno y que es "una ayuda directa a los comerciantes" con el objetivo de dinamizar la economía, favorecer el consumo en la ciudad y acercar a los santanderinos a los establecimientos de su entorno.

Además, ha afirmado que se trata de "la medida más demandada por el comercio local con mucha diferencia" y que se desarrolla en esta época por petición de los propios comerciantes.