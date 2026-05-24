Santander lanza una campaña de promoción para dar a conocer el Código Ético para un Turismo Responsable - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha este mes, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística, una campaña de promoción y publicidad para dar a conocer el Código Ético para un Turismo Responsable en la ciudad, entre los que se encuentran varios de sus decálogos de buenas prácticas para el turismo responsable, dirigido tanto a vecinos, residentes y anfitriones, como a visitantes y turistas.

El concejal de Turismo, Fran Arias, ha visitado el Paseo Marítimo donde se han instalado unos tótems con los que se pretende favorecer que el mensaje vinculado a un turismo responsable llegue a los diferentes públicos objetivos, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

"Santander es una ciudad que se transforma cada día sin perder su esencia. Una ciudad que acoge, que cuida, que respira mar y naturaleza, y que encuentra en su gente y en su modo de vida su mayor valor", ha destacado.

Así, el edil ha incidido en que el turismo forma parte de esa transformación: "Nos conecta con el mundo y nos ofrece la oportunidad de crecer, de compartir lo que somos y de hacerlo desde el respeto y la sostenibilidad".

Según ha detallado, el Código Ético para un Turismo Responsable en Santander, presentado en la pasada edición de FITUR, nació con un objetivo claro: el de "construir entre todos, visitantes, residentes, empresas y administración, un modelo turístico que tenga en cuenta lo que de verdad importa. Que proteja nuestro entorno natural y cultural, que favorezca el bienestar de quienes nos visitan y de quienes vivimos aquí, y que se base en valores como el respeto, la convivencia, la inclusión o la responsabilidad ambiental.

Por eso, Arias ha señalado que el proceso de elaboración del código se ha abordado desde una perspectiva participativa, "escuchando y contando con las partes implicadas", y ahora se le da máxima difusión en busca de la implicación de ciudadanía y sector turístico en la mejora en el desempeño sostenible del destino.

"Queremos que quienes nos visiten vivan una experiencia auténtica, enriquecedora y respetuosa, y que quienes aquí vivimos sigamos disfrutando de una ciudad amable, habitable y orgullosa de lo que es", ha remarcado.

En este sentido, el responsable municipal ha explicado que a lo largo de este mes y sobre diversos soportes y plataformas se dará máxima difusión a esta campaña, para favorecer que el mensaje vinculado a un turismo responsable llegue a los diferentes públicos objetivos.

Está financiada por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Santander, con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en concreto vinculada con sus actuaciones nº 28 "Código ético del anfitrión y turista aplicado al destino Santander" y la actuación n1 45 "Participación, sensibilización y comunicación".