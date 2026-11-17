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SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha durante este diciembre una nueva programación de cursos gratuitos de alfabetización digital en seis espacios de la red de aulas de empleo y tecnología (antiguos telecentros), con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el acceso a las nuevas tecnologías, mejorar sus competencias digitales y favorecer un uso seguro y eficaz de las herramientas informáticas.

En concreto, la oferta formativa se desarrollará en las aulas ubicadas en los centros cívicos del Río de la Pila, Numancia, Mercado de Miranda, Juan de Santander, Cazoña y Tabacalera, con propuestas adaptadas a diferentes niveles de conocimiento y centradas tanto en el aprendizaje de habilidades básicas como en el manejo de aplicaciones y recursos digitales de uso cotidiano.

Entre los contenidos previstos destacan los cursos de introducción a la inteligencia artificial y creación de imágenes con IA, seguridad y protección de dispositivos, utilización segura de servicios en la nube, informática básica y avanzada, Internet y correo electrónico, así como formación en herramientas como PowerPoint, Excel y Canva.

La programación también incluye talleres prácticos sobre almacenamiento en la nube, gestión de medios extraíbles, retoque fotográfico, transferencia de fotografías del móvil al ordenador, uso seguro de dispositivos Android, certificado digital y realización de trámites con la Administración.

De este modo, el aula de empleo y tecnología de Río de la Pila, ubicado en el Centro Cívico Juan Carlos Calderón, ofrecerá formación en informática básica, Internet y correo electrónico, medios extraíbles y almacenamiento en la nube.

El centro de Numancia contará con cursos de presentaciones PowerPoint, hojas de cálculo Excel, certificado digital y trámites con la Administración.

Por su parte, el espacio del Mercado de Miranda programará formación sobre Internet y seguridad, transferencia de fotografías del móvil al ordenador y utilización de Canva.

El Juan de Santander, en Cueto, ofrecerá cursos de seguridad y protección de dispositivos, utilización segura de servicios en la nube, uso seguro de dispositivos Android, informática básica y avanzada, transferencia de fotografías e introducción a la inteligencia artificial.

En Cazoña, los participantes podrán aprender a trabajar con fotografías del móvil, utilizar medios extraíbles e iniciarse en la inteligencia artificial.

Finalmente, Tabacalera ofrecerá formación en creación de imágenes con inteligencia artificial, almacenamiento en la nube, retoque fotográfico e introducción a la IA.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones ya se pueden realizar y deberán presentarse en la conserjería del centro cívico correspondiente a cada aula de empleo y tecnología.

Para poder inscribirse en un segundo curso será necesario haber comenzado previamente el primero en el que se haya obtenido plaza.

Además, el 10 por ciento de las plazas ofertadas estará reservado a personas con una discapacidad igual o superior al 33%, debidamente acreditada.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha incidido en que la red de aulas de empleo y tecnología está integrada por espacios públicos de encuentro y aprendizaje que permiten a los ciudadanos acceder gratuitamente a ordenadores y a Internet, además de participar en actividades formativas para desarrollar sus habilidades digitales. Cuenta con catorce aulas de este tipo distribuidas por el municipio.