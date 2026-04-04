Santander organiza un programa para prevenir el consumo de pornografía en menores - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha organizado un programa de prevención del consumo de pornografía en adolescentes, que se concretará en dos talleres informativos dirigidos al profesorado y las familias, los cuales tendrán lugar los días 8 y 9 de abril en el centro cívico de Tabacalera.

La concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, ha avanzado que estos talleres serán impartidos por el psicólogo clínico y especialista Alejandro Villena y la entrada será libre hasta completar el aforo.

El día 8, de 19.00 a 20.30 horas, se celebrará el dedicado a profesorado y otros profesionales que trabajan con adolescentes, bajo el lema 'No tengas miedo profe', mientras que, al día siguiente, a la misma hora, se desarrollará el dirigido a familias, 'Pornografía y adolescencia, cómo encontrar luces en las sombras', ha informado el Consistorio.

Gancedo ha animado a profesionales del ámbito educativo y a familias a participar en estos encuentros, que tienen como objetivo facilitar pautas de orientación y acompañamiento a los jóvenes para que desarrollen una sexualidad responsable.

Asimismo, ha enmarcado esta iniciativa en las políticas municipales que se desarrollan desde la Concejalía de Servicios Sociales, Familia, Salud, Autonomía Personal e Igualdad para la protección de los jóvenes y el bienestar de las familias.

"La exposición temprana a la pornografía puede afectar en el desarrollo emocional, psicológico y social de los jóvenes, y, por ello, en el Ayuntamiento consideramos que es muy importante orientar y asesorar a todo su entorno educativo y familiar desde la formación e información que nos ofrecen profesionales de la salud", ha dicho la concejala.

La nueva pornografía, basada en la distribución a través de internet, y la digitalización accesible ha transformado la manera en la que se accede y consume dicho contenido, en contraposición con la pornografía tradicional, ofrece acceso gratuito y disponible en cualquier momento.

Con contenidos de mayor calidad de imagen y sonido, mayor interactividad y una amplia gama de prácticas sexuales sin restricciones que las convencionales, llegan a mostrar incluso conductas y prácticas de alto riesgo o ilegales.

"Debemos de ofrecer apoyo y herramientas a los padres y educadores con el fin de adaptar el lenguaje y los mensajes a la edad y madurez de los niños y adolescentes, seguir educando en la responsabilidad y fomentar el espíritu crítico reforzando las relaciones y conductas saludables", ha concluido la edil.