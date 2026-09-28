Santander propone volver a congelar los impuestos en 2027 y actualizar el IPC de agua y alcantarillado

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo.- Archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander (PP) ha presentado su proyecto de ordenanzas fiscales para 2027, en el que propone mantener congelados todos los impuestos, tasas y precios públicos, salvo en agua y alcantarillado, que supondrá una subida del 3,6 por ciento respecto a este año por la actualización del IPC.

Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual, este lunes en rueda de prensa, en la que también ha anunciado que, de cara al próximo año, se prevé realizar dos modificaciones operativas.

En concreto, se establecerá la posibilidad de realizar el pago fraccionado del impuesto de vehículos de tracción mecánica --5 de abril, 5 de junio y 5 de agosto-- de manera indefinida cuando se de de alta dicho vehículo.

Asimismo, se ofrecerá un plan de pago personalizado para que los santanderinos que lo deseen puedan unificar todas sus obligaciones en un único pago, o de forma mensual, trimestral o semestral.

Igual ha destacado que el Consistorio lleva "13 años sin subir los impuestos" y, además, para el próximo año mantendrá las exenciones, gratuidades y bonificaciones existentes.

Se trata del primer paso para la elaboración del presupuesto municipal de 2027, en cuyo documento ya están trabajando, ha señalado la regidora.

La propuesta de ordenanzas ha sido validada en la Junta de Gobierno local y este lunes se entregará a los grupos de la oposición para tratarse el 1 de octubre en la Comisión de Economía y Hacienda y vaya al Pleno del 6 de octubre para su aprobación inicial, a la que seguirá un periodo de 30 días de información pública tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero.