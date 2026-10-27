Santander reconoce este miércoles la trayectoria de la bailarina Elena Córdoba con el Premio Plataforma 2026

La bailarina y coreógrafa Elena Córdoba - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santander entregará este miércoles 28 el Premio del Festival de Artes Performativas 'Plataforma' 2026 a la bailarina y coreógrafa, Elena Córdoba, en reconocimiento a su trayectoria artística, su contribución a la renovación de la danza contemporánea española y su constante labor de investigación en torno al cuerpo y el movimiento.

La entrega tendrá lugar a las 20.00 horas, en Escena Miriñaque, al finalizar la representación de 'Cuentos de piel y de huesos. Cuento 1. Las apariencias no engañan', una nueva creación que Elena Córdoba presentará en estreno absoluto dentro de la III edición del festival.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado la importancia de este reconocimiento acompañada por los directores del festival, Iñaki Martínez Antelo y Mónica Maneiro Jurjo, y el artista santanderino, Quique Ortiz, autor de la obra que recibirá la premiada.

Méndez se ha referido a Córdoba como "una de las figuras fundamentales de la danza contemporánea independiente española", cuya trayectoria representa la experimentación, la investigación artística y la apertura de nuevos lenguajes escénicos.

Además, ha destacado a Plataforma como un festival que contribuye a enriquecer la programación cultural de Santander, favorecer el encuentro entre distintas disciplinas artísticas y acercar al público propuestas innovadoras de la creación contemporánea.

La concejala también ha subrayado la vinculación del Premio Plataforma con el talento artístico local, ya que el galardón consistirá en una obra original del creador santanderino Quique Ortiz concebida como homenaje a una famosa acción de Marina Abramovic, artista serbia de reconocimiento internacional y una de las figuras más influyentes del arte de la performance.

La pieza, titulada 'S/T' (2026), está realizada en acrílico y serigrafía sobre lienzo.

Con la concesión del Premio Plataforma 2026 a Elena Córdoba, el festival da continuidad al reconocimiento iniciado en la edición anterior con Olga Mesa, otra de las grandes protagonistas de la renovación de la danza contemporánea española.

El Festival Plataforma Santander está organizado por el Ayuntamiento y comisariado por la Cooperativa Performa, bajo la dirección de Iñaki Martínez y Mónica Maneiro.

REFERENTE DE LA NUEVA DANZA ESPAÑOLA

Elena Córdoba forma parte de una generación de artistas que ha transformado los lenguajes de la danza y las artes escénicas. Junto a creadoras como La Ribot, Olga Mesa, Mónica Valenciano, Blanca Calvo o Ana Buitrago, ha participado en el movimiento de renovación que dio lugar a la denominada nueva danza española.

A lo largo de más de tres décadas, ha construido una trayectoria singular basada en la observación del cuerpo, sus estructuras, sus funciones y sus posibilidades expresivas, ampliando las relaciones entre danza, pensamiento e investigación.

Su trayectoria se caracteriza también por una intensa actividad pedagógica, la colaboración con artistas de distintas disciplinas y su participación en proyectos colectivos que entienden la danza como una práctica de conocimiento, comunicación y encuentro.

En los últimos años ha desarrollado 'Ficciones Botánicas', un proyecto de investigación que establece relaciones entre el cuerpo humano y la vida vegetal mediante la observación microscópica, el estudio de la naturaleza y la creación coreográfica.

En este contexto se inscribe 'Cuentos de piel y de huesos. Cuento 1. Las apariencias no engañan', la pieza que estrenará mañana en Santander.