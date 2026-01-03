Santander refuerza el programa Ola de Frío durante las fiestas navideñas y atiende a 39 personas

Archivo - Centro De Acogida Princesa Letizia.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha activado el refuerzo del programa municipal 'Ola de Frío' con motivo de las bajas temperaturas registradas durante las fiestas navideñas, a través del cual ha atendido a 39 personas.

En concreto, puso en marcha el dispositivo en la noche del viernes 26 de diciembre, jornada en la que fueron alojadas 23 personas.

Asimismo, lo volvió a activar las noches del 31 de diciembre y del 1 de enero, con la atención a 7 y 9 personas, respectivamente.

Además, el Consistorio ha realizado un llamamiento especial a aquellas personas sin hogar para que acudan al Centro de Acogida Princesa Letizia y puedan resguardarse de las condiciones meteorológicas adversas.

Así lo ha informado en nota de prensa la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, quien ha explicado que este programa se activa cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé fenómenos meteorológicos adversos, especialmente cuando se registran o pronostican temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados.

En estas circunstancias, el Princesa Letizia flexibiliza sus criterios de acceso con el objetivo de ofrecer alojamiento a las personas que pernoctan a la intemperie.

De este modo, durante la activación del dispositivo se proporciona cena, alojamiento y desayuno.

En estas activaciones extraordinarias, el Consistorio refuerza de manera específica el servicio de limpieza del centro para atender el cuidado de instalaciones y la lavandería.

De forma previa a cada activación, el servicio regular de 'Ola de Frío', que recorre diariamente la ciudad para atender a las personas que duermen en la calle mediante el reparto de alimentos y mantas, informa a los usuarios de la apertura especial del centro y los anima a hacer uso de sus instalaciones como medida de protección frente a las bajas temperaturas.

El Ayuntamiento mantiene así su compromiso con la atención y protección de las personas más vulnerables, especialmente en situaciones de riesgo derivadas de las condiciones climatológicas, ha detallado.