Santander refuerza el servicio de autobús urbano durante la noche de San Juan

SANTANDER, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander reforzará el servicio de Transportes Urbanos (TUS) este martes, 23 de junio, con motivo de la celebración de la noche de San Juan, una de las citas festivas con mayor afluencia de público del calendario local.

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos hacia El Sardinero y garantizar una movilidad segura y cómoda, el Consistorio ha incorporado seis autobuses adicionales al dispositivo habitual y ha prolongado las salidas hasta las tres de la madrugada.

El operativo estará supervisado y coordinado desde el centro de control y contará con un inspector desplazado al Sardinero, de forma que el servicio pueda adaptarse en todo momento a la demanda real de viajeros, ha informado el Ayuntamiento.

Los refuerzos previstos incluyen salidas desde la glorieta de Adarzo hasta González Trevilla, entre las 22.30 y las 02.30 horas; desde González Trevilla hasta Adarzo, entre las 23.20 y las 02.30 horas; y desde el Intercambiador del Sardinero hasta el Alisal, entre las 00.20 y las 03.00 horas, cuando partirá el último servicio.

El Ayuntamiento recomienda a vecinos y visitantes utilizar el transporte público para favorecer una mejor movilidad durante una noche en la que se espera una elevada participación ciudadana.

La programación de San Juan comenzará a las 17.30 horas con actividades infantiles en la Avenida del Stadium. A las 20.30 horas habrá una propuesta teatralizada protagonizada por personajes mitológicos cántabros como el trenti y la anjana, que culminará con la tradicional quema simbólica de los deseos.

A partir de las 21.00 horas tendrá lugar el espectáculo infantil 'El show de Tati' y, posteriormente, una macrodiscoteca a cargo de Titanium Show.

CORTE CALLE REPUENTE

Con motivo de la quema, la calle Repuente permanecerá cortada al tráfico entre la entrada principal del aparcamiento del centro BeUp y la glorieta de la Bajada San Juan, desde las 15.00 horas del martes 23 hasta las 04.00 horas del miércoles 24. Como consecuencia, se modificarán provisionalmente los recorridos de varias líneas del TUS.

En concreto, las líneas 6C1 y 24C1, desde la parada de Repuente 26 continuarán por la Avenida de la Constitución (S-20) y la Bajada San Juan hasta reincorporarse a su itinerario habitual en la parada Barrio La Torre 123. Y quedará fuera de servicio la parada Repuente 15.

Las líneas 6C2 y 24C2, desde la parada Barrio La Torre 76 bajarán por la Bajada San Juan y continuarán por la Avenida de la Constitución (S-20) hasta enlazar nuevamente con su recorrido en Repuente 19. Y quedará fuera de servicio la parada Repuente 16.

Además, la línea 18 sentido Monte (desde Puerto Chico), al llegar a la Bajada San Juan continuará por la Avenida de la Constitución (S-20) y se incorporará posteriormente a la calle Repuente, realizando la parada de Repuente 15 antes de continuar hacia San Pedro del Mar. Quedará fuera de servicio la parada Grupo Ateca (nº 367).