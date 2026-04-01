Santander refuerza el servicio de autobuses TUS esta noche por el partido Racing-Sporting

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SANTANDER 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio municipal de transporte urbano de Santander (TUS) ofrecerá esta noche un refuerzo para dar servicio a los usuarios que se desplacen desde los Campos de Sport del Sardinero con motivo del partido que disputarán el Real Racing Club de Santander y el Real Sporting de Gijón, que comenzará a las 21.30 horas.

Así, el dispositivo especial se adaptará ante la previsión de que aumenten de forma considerable las necesidades de transporte y especialmente a la finalización del encuentro, ha informado el Consistorio.

Al servicio de transporte regular con origen o destino en el intercambiador del Sardinero en su horario normal, se sumarán esta noche siete autobuses más, -dos de ellos articulados-, con refuerzos en las líneas 1, 2, 3, 4 y línea Central.

Además, será supervisado y coordinado en todo momento por un inspector con el objetivo de adaptar el servicio a las necesidades reales que surjan durante la noche de este miércoles.

El Ayuntamiento de Santander recomienda a los ciudadanos que hagan uso del transporte público y ofrece toda la información de las líneas a través de la web http://www.tusantander.es/ .