Santander reunirá este viernes a profesionales de distintos ámbitos en la Jornada Emergencias Santander 2026

Jornada Emergencias en Santander. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Deportes de Santander acogerá el próximo 25 de septiembre la Jornada Emergencias Santander 2026, un encuentro que reunirá a profesionales y especialistas de distintos servicios y organismos vinculados a la seguridad y las emergencias para compartir conocimientos, experiencias y procedimientos de actuación.

La jornada comenzará a las 09.30 horas con la inauguración oficial y contará con un completo programa de ponencias que se prolongará durante mañana y tarde, hasta la clausura y conclusiones prevista entre las 18.00 y las 18.30 horas.

Posteriormente, de 18.30 a 19.00 horas, se desarrollará un simulacro de amenaza con artefacto explosivo con participación de TEDAX-NRBQ y guías caninos.

La primera intervención correrá a cargo de Iván Rodríguez, jefe de servicio de la Brigada Central de Salvamento Minero de HUNOSA (Asturias), quien ofrecerá, de 10.00 a 10.40 horas, la ponencia 'El carburo de la esperanza', centrada en la labor de la Brigada Central de Salvamento Minero.

A las 11.00 horas será el turno del capitán Roberto Arce, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cantabria, que abordará 'La Policía Judicial del Mar'.

Posteriormente, a las 12.00 horas, María Cabarga, responsable de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Equipos Nucleares, impartirá la ponencia 'La formación por delante de los accidentes'.

El programa de mañana finalizará con Miguel Ángel Tejedor, jefe de Unidad de Logística y Compras de SAMUR Protección Civil, que analizará desde las 13.00 horas los 'Problemas logísticos en un incidente de múltiples víctimas'.

La actividad se retomará por la tarde, a las 15.00 horas, con la mesa 'Emergencias a flote', protagonizada por Germán Erostarbe, responsable de Salvamento Marítimo en Cantabria, y Alberto Villa, director provincial del Instituto Social de la Marina.

A las 16.00 horas, Noelia Montemayor Prieto, de la Brigada Provincial de Policía Científica, abordará la 'Intervención de la Policía Nacional en grandes catástrofes'.

La última ponencia, a las 17.00 horas, estará protagonizada por José Ortiz Linares, sargento del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, que ofrecerá 'Paiporta, el lado humano de un bombero'. La sesión estará moderada por Gema Saiz Peón y Patricia de la Torre Viana, del Equipo de Respuesta Psicosocial de Cruz Roja Cantabria.

Una de las principales novedades de esta edición será la puesta en marcha de un proyecto educativo piloto dirigido a 125 escolares de 9 y 10 años, que participarán, en grupos cerrados, en talleres rotatorios de 30 minutos.

Entre las 10.00 y las 12.30 horas, los alumnos aprenderán cuestiones básicas relacionadas con la alerta al 112, la reanimación cardiopulmonar (RCP), la actuación en caso de incendio, la educación vial y la respuesta ante una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE).

En un comunicado, el Ayuntamiento santanderino ha destacado el carácter multidisciplinar de esta nueva edición y la participación de profesionales procedentes de ámbitos como el salvamento minero y marítimo, las emergencias sanitarias, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los bomberos, la prevención de riesgos laborales y la atención psicosocial.

"Queremos ser un punto de encuentro para quienes trabajan cada día protegiendo y atendiendo a los ciudadanos. Compartir experiencias reales, mejorar la coordinación y conocer cómo afrontan situaciones especialmente complejas nos ayuda a estar mejor preparados", ha señalado el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo.