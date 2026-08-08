Santander rinde homenaje a Beatriz Pérez, la jugadora de hockey que más veces ha lucido la camiseta de España

Homenaje a la jugadora de hochey Beatriz Pérez - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha rendido homenaje a la deportista santanderina Beatriz Pérez, quien se retiró de la Selección Española de hockey como la jugadora con más internacionalidades de la historia, en concreto, 267 partidos disputados con el combinado nacional. Ha participado en tres juegos olímpicos.

Lo ha hecho a través de la alcaldesa, Gema Igual, que, acompañada por la concejala de deportes, Beatriz Pellón, ha reconocido la trayectoria de Pérez.

El homenaje ha tenido lugar en el Complejo Ruth Beitia, lugar de entrenamiento y preparación de la Selección Española que ha estado estos días en la capital cántabra de cara a su participación en el Mundial que se celebrará conjuntamente en Amstelveen (Países Bajos) y Wavre (Bélgica) entre el 15 y el 30 de agosto.

Igual ha dado la enhorabuena a la jugadora por ser "un ejemplo para todos los santanderinos y sobre todo para todos aquellos que aman el hockey, un deporte que ha experimentado un crecimiento tan importante en los últimos años", ha destacado.

Así, ha puesto en valor los éxitos cosechados por Pérez y le ha agradecido la entrega hacia un deporte que "tantas y tantas alegrías está dando a Cantabria", además de considerarla como "una de las responsables" de su difusión y promoción y sobre todo a nivel femenino.

"Es un orgullo para Santander comprobar cómo sus deportistas suman más y más logros que engrandecen una historia de gestas y méritos deportivos cada vez más amplia", ha subrayado la regidora.

BEATRIZ PÉREZ

Nacida el 4 de mayo de 1991 en Santander, Beatriz Pérez es la jugadora que más veces ha lucido la camiseta de la Selección Española y ha sido miembro del equipo que ganó los bronces mundial y europeo en 2018 y 2019, respectivamente.

Además, ha participado en los Juegos Olímpicos de Río, Tokio y París, donde consiguió sendos diplomas.

A nivel de clubes, ha logrado numerosos títulos nacionales con el Club de Campo Villa de Madrid, entre ellos siete ligas y nueve Copas de la Reina, y fue, además, elegida en dos ocasiones mejor jugadora de la Liga.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Santander pone en valor la "extraordinaria" trayectoria de una deportista que "ha llevado el nombre de la ciudad y de Cantabria a la élite internacional, convirtiéndose en un referente por su talento, esfuerzo y compromiso con el deporte del hockey y con nuestra ciudad", ha afirmado en nota de prensa.