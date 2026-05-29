Santander se suma a la Semana Internacional de los Archivos con una exposición en la calle y visitas guiadas - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, a través del Archivo Municipal, se une a la celebración de la Semana Internacional de los Archivos, que tendrá lugar del 8 al 14 de junio, con una exposición al aire libre y jornadas de puertas abiertas que pretenden acercar a la ciudadanía el valor del patrimonio documental y la labor que realizan los archivos en la conservación de la memoria colectiva.

La programación ha arrancado con una exposición urbana instalada en la calle Juan de Herrera, donde vecinos y visitantes pueden descubrir algunos de los documentos más destacados que custodia el Archivo Municipal de Santander, con piezas que abarcan desde el siglo XVI hasta nuestros días.

Además, se celebrarán jornadas de puertas abiertas entre los días 8 y 11 de junio. Las visitas guiadas, en grupos reducidos de un máximo de diez personas, permitirán conocer de primera mano las instalaciones del Archivo, así como los procesos de conservación, organización y custodia de los documentos que forman parte de la historia de la ciudad.

Las visitas comenzarán a las 16.30 horas y requerirán inscripción previa a través del teléfono 942 203 159.

La iniciativa se completará con una campaña de divulgación en redes sociales. A través de la cuenta de Instagram del Archivo Municipal se ofrecerán explicaciones y contenidos sobre algunos de los documentos expuestos, con el objetivo de acercar su contenido y relevancia histórica al público general.

El concejal de Patrimonio, Daniel Portilla, ha destacado que esta celebración representa "una magnífica oportunidad para mostrar a los santanderinos la riqueza documental que conserva el Ayuntamiento y para poner en valor el trabajo que se realiza diariamente para preservar nuestra memoria colectiva".

Portilla ha subrayado que los archivos son herramientas fundamentales para garantizar la transparencia, proteger el derecho de acceso a la información y conservar la historia de la ciudad para las generaciones futuras.

Asimismo, ha señalado que esta programación forma parte de la estrategia municipal para reforzar la difusión del Archivo Municipal y convertirlo en un recurso cultural cada vez más cercano y accesible.

Santander se suma así a una conmemoración impulsada por el Consejo Internacional de Archivos (ICA), que cada año promueve actividades en todo el mundo para destacar la importancia de los archivos como garantes de la memoria, la transparencia y el conocimiento.