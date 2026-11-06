'Santander tan increíble y tan real', nueva campaña de promoción turística para atraer visitantes todo el año

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, presenta la nueva campaña - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha presentado la nueva campaña de promoción turística de la ciudad bajo el lema 'Santander, tan increíble y tan real', una iniciativa dirigida a reforzar el posicionamiento del destino en los mercados nacionales e internacionales, atraer nuevos perfiles de visitantes y favorecer una actividad turística más equilibrada a lo largo del año.

La alcaldesa, Gema Igual, ha dado a conocer este jueves, en un acto celebrado en el Palacio de La Magdalena, las principales líneas de una campaña que forma parte del Plan de Medios desarrollado bajo las directrices del Plan de Marketing Turístico de Santander.

La campaña se articula en torno al citado lema, que pretende reflejar la diversidad de experiencias que ofrece la ciudad y reforzar una identidad turística reconocible en los diferentes mercados.

La línea gráfica y audiovisual combina imágenes de los principales atractivos santanderinos con mensajes que destacan características complementarias del destino, como su elegancia y autenticidad, su dinamismo y tranquilidad, su carácter urbano y natural o su vinculación con el mar, ha explicado este viernes el Ayuntamiento.

Las piezas publicitarias se adaptarán a distintos formatos y soportes, manteniendo una imagen común que facilite el reconocimiento de Santander y permita desarrollar mensajes específicos para cada segmento de visitantes.

Igual ha destacado que esta iniciativa representa "una apuesta decidida por la promoción turística de Santander, respaldada por una inversión especialmente significativa en los últimos años, que nos permitirá llegar a nuevos mercados, diversificar nuestra presencia en aquellos donde ya somos conocidos y mostrar una imagen más completa de todo lo que ofrece nuestra ciudad".

"Nuestro objetivo es aprovechar todas esas fortalezas para atraer visitantes con diferentes intereses, favorecer estancias más prolongadas, incrementar el gasto turístico y conseguir que la actividad vinculada al turismo tenga una presencia más equilibrada a lo largo del año", ha remarcado.

Y ha explicado que la idea es que Santander siga siendo una ciudad elegida en verano, pero también que cada vez más personas descubran los motivos que existen para visitarla durante el otoño, el invierno y la primavera.

En este sentido, ha puesto en valor la oferta cultural, gastronómica, comercial, deportiva y de ocio de la capital cántabra, así como sus recursos naturales, su patrimonio arquitectónico y su capacidad para acoger congresos, convenciones y encuentros profesionales.

Según ha indicado, la diversificación de la demanda constituye una de las prioridades de la estrategia municipal, tanto por su contribución a la desestacionalización como por las oportunidades que puede generar para hoteles, establecimientos hosteleros, comercios y empresas de servicios.

En la presentación han participado también el concejal de Turismo, Fran Arias, y representantes de Mediatalent y Wilson, las empresas responsables de la planificación publicitaria y del desarrollo creativo de la campaña, respectivamente.

La alcaldesa ha considerado que la propuesta "refleja muy bien la personalidad de Santander y su capacidad para combinar características que, en otros destinos, difícilmente encontramos reunidas".

"Queremos despertar la curiosidad de quienes todavía no conocen nuestra ciudad y ofrecer nuevas razones para regresar a quienes ya han tenido la oportunidad de disfrutarla", ha añadido.

También ha incidido en que la promoción debe evolucionar al mismo tiempo que la oferta turística y cultural, incorporando nuevos atractivos y mostrando las posibilidades de Santander como destino de escapadas, experiencias gastronómicas, actividades culturales y encuentros profesionales.

PLANIFICACIÓN Y NUEVOS MERCADOS

El nuevo Plan de Medios tiene una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos, y contempla la planificación, el diseño, la producción, la activación y el seguimiento de las campañas publicitarias del destino Santander en medios digitales y convencionales, tanto nacionales como internacionales.

La alcaldesa ha subrayado que esta fórmula permitirá dotar a la ciudad de "una herramienta profesional para utilizar los recursos públicos con eficacia, seleccionar los canales de comunicación más adecuados y orientar las campañas hacia los mercados y perfiles de visitantes que puedan generar mayores beneficios para Santander".

La estrategia contempla dos grandes líneas de actuación. Por una parte, mejorar el posicionamiento de la ciudad en mercados emisores donde todavía dispone de un conocimiento limitado y, por otra, renovar su imagen en destinos tradicionales para captar nuevos segmentos de demanda.

La primera fase de activación, correspondiente a la temporada de otoño e invierno, se centrará en España, Reino Unido, Irlanda y Francia, con acciones publicitarias y mensajes adaptados a las características de cada mercado.

En el ámbito nacional, la planificación contempla actuaciones en diferentes territorios y áreas de influencia, mientras que la promoción internacional prestará especial atención a las oportunidades que ofrecen las conexiones aéreas y marítimas y la proximidad geográfica.

Las campañas combinarán soportes digitales y convencionales, con presencia en medios de comunicación, plataformas digitales y otros canales publicitarios seleccionados en función del público al que se dirigen.

Entre los productos turísticos prioritarios figuran la gastronomía, la cultura, el patrimonio, el turismo vinculado al mar y a la naturaleza, las compras y el segmento MICE, correspondiente a reuniones, incentivos, congresos y exposiciones.

La planificación busca, además, favorecer un mayor gasto en destino y prolongar las estancias, mediante propuestas que permitan al visitante descubrir experiencias complementarias a los atractivos tradicionalmente asociados a Santander.