Santander se vuelca con Ceuta en una concentración multitudinaria en la plaza del Ayuntamiento - EUROPA PRESS

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 10.000 de santanderinos se han concentrado esta tarde en la plaza del Ayuntamiento de la capital cántabra en respuesta a la convocatoria nacional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), coincidiendo con el Día de Ceuta, para mostrar apoyo a la ciudad autónoma tras los acontecimientos registrados los días 30 y 31 de julio y la crisis migratoria vivida en las últimas semanas.

Muchos de los asistentes que han abarrotado la plaza portaban banderas de España y de Ceuta y han proferido consignas como 'España unida, jamás será vencida'; 'Ceuta no se vende. Ceuta de defiende'; 'Pedro Sánchez, dimisión'; 'Gobierno, dimisión', 'Invasores, expulsión', así como diferentes insultos contra el presidente del Gobierno.

También han mostrado pancartas como 'No a la invasión. Defiende Ceuta. Defiende España'; 'Más muros, menos moros' o 'Con Ceuta. Por España. Todos con los caballas', entre otras.

La alcaldesa de Santander y vicepresidenta de la FEMP, Gema Igual (PP), ha leído en la puerta del Ayuntamiento el manifiesto de la Federación, en el que se exige al Gobierno de España (PSOE-Sumar) una financiación extraordinaria para hacer frente a los costes de la crisis ceutí, así como certificar el control de la frontera y el retorno "efectivo" y con garantías de migrantes.

"Pedimos al Gobierno de España que refuerce los medios del Estado en Ceuta, garantice la seguridad y el control de la frontera. Exigimos el retorno efectivo y con garantías de todos los que entraron ilegalmente en nuestro país: esa es la única forma de recuperar la normalidad", ha leído.

Al terminar, Igual ha entonado un 'Viva Ceuta y viva España', que la multitud ha seguido con un 'Viva'.

Tras la lectura, la mitad de los asistentes han abandonado la plaza consistorial, en la que sin embargo han permanecido otros tantos durante casi hora y media, en la que han continuado expresando su apoyo al pueblo ceutí y reclamando la dimisión de Sánchez.

En la concentración han estado presentes la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), junto a varios consejeros; así como los expresidentes regionales Miguel Ángel Revilla (PRC) y José Joaquín Martínez Sieso (PP), entre otras autoridades locales y regionales del PP, PRC y Vox.

En declaraciones a los periodistas, Buruaga ha asegurado que ha asistido "para apoyar al pueblo de Ceuta, para hacerles saber que no están solos y que cuentan con el respaldo, el cariño y la solidaridad de todos los españoles". Además, ha señalado que "no estamos aquí contra nadie, sino para forjar y trasladar un mensaje de unidad, a favor de los ceutíes, de la soberanía nacional y de la vuelta a la normalidad".

Por su parte, Igual ha afirmado que "hoy tenemos la decencia y el sentido común de estar por encima de los cargos que cada uno tengamos y de estar por ese bien común que es España y por esa solidaridad entre los españoles".

CANTABRIA CON CEUTA

Además de Santander, otros municipios cántabros se han sumado al apoyo a Ceuta, como Torrelavega, Camargo o Astillero.

En la capital del Besaya, más de un millar de personas han acudido a la concentración en la plaza del Ayuntamiento, encabezada por dos banderas de Ceuta, una de España y la pancarta 'Torrelavega con Ceuta' y han coreado consignas como 'Ceuta no se vende'.

Por su parte, un millar de camargueses se han concentrado en los jardines del Ayuntamiento, entre representantes municipales y ciudadanos, bajo el lema 'Ceuta somos todos'.

El alcalde, Diego Movellán, junto a vecinos, ha participado en la lectura del manifiesto. "Camargo se une hoy al conjunto de España para decir con firmeza que Ceuta no está sola y que los ceutíes no están solos", ha manifestado el regidor.

En el caso de Astillero, se ha instalado una bandera de Ceuta en el balcón del Consistorio y un vecino ha sido el encargado de leer el manifiesto, en un evento que ha congregado a más de 2.000 personas, según fuentes municipales.

Mientras, en Piélagos, el acto en el exterior de la Casa Consistorial, en Renedo, secundado por más de un centenar de vecinos, ha arrancado con la colocación de la bandera de Ceuta en el balcón del Ayuntamiento, a la que ha seguido la lectura del manifiesto, a cargo el alcalde, Carlos Caramés, para finalizar con los himnos de Ceuta y España.

Por otro lado, en Castro Urdiales algunos vecinos se han quejado por la decisión municipal de actuar sobre los adoquines de la plaza del Ayuntamiento precisamente en esta jornada y, para alguno, con el objetivo de impedir la movilización.