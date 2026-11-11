El seguimiento de la huelga en el transporte público de Cantabria es del 35% según CCOO, que estudia acciones legales

Piquetes informativos en la estación de autobuses de Santander. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga general convocada este 11 de noviembre es del 35 por ciento en el transporte público de Cantabria, según CCOO, que ha denunciado que las empresas privadas encargadas de su gestión "están comunicando a sus trabajadores servicios mínimos que rayan la vulnerabilidad de sus derechos".

Así lo han señalado fuentes del sindicato a Europa Press, que han anunciado que desde CCOO están estudiando "las acciones legales oportunas".

Además, el responsable sindical del sector, David Estévez, ha indicado que han "obligado" al servicio municipal de Transporte Urbano de Santander (TUS) a sacar "solo" los servicios mínimos porque "querían sacar todos los buses".

Precisamente, los piquetes informativos han cortado este miércoles, durante unos minutos, la vía de salida de los autobuses de la estación de Santander.