El segundo premio del sorteo del jueves de la Lotería Nacional deja 6.000 euros en Castro Urdiales

SANTANDER 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 9 de octubre, ha dejado un premio de 6.000 euros en Castro Urdiales.

El décimo ha sido sellado en la Administración de Loterías Número 3 del municipio castreño, ubicada en la calle Correduría, número 1.

El número premiado del segundo premio de la Lotería ha sido el 91133 y, además de en Castro Urdiales, ha dejado acertantes en Jerez de la Frontera (Cádiz); Barcelona; Puebla de la Calzada (Badajoz); Frades (La Coruña); Huelva; Fuentes Nuevas (León); Alcalá de Henares (Madrid); Marbella (Málaga); Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), y Burjassot (Valencia).

El primer premio, de 30.000 euros al billete, ha recaído en el número 76348, repartido en Cornellà de Llobregat (Barcelona); Madrid; Munera (Albacete); Algeciras (Cádiz); Argana Alta-Arrecife (Las Palmas); Badajoz; Córdoba; Jaén; Logroño; Cistieran (León); Málaga, y Constantina (Sevilla).