Seis detenidos por estafas informáticas en Cantabria por valor de 123.000 euros

Equipo @Cantabria de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas como presuntas autoras de ciberestafas a tres empresas y dos particulares de Cantabria por valor de unos 123.000 euros.

Tres de los detenidos lo han sido por estafas informáticas a empresas de la comunidad autónoma, con un perjuicio económico de 107.000 euros, y otros tres por las realizadas a particulares, por un montante de 16.000.

Las detenciones se practicaron a finales de marzo en Zaragoza, ha informado en un comunicado a la Guardia Civil.

EMPRESAS

Las tres empresas afectadas han sido víctimas de la denominada 'estafa BEC' (Business Email Compromise, en inglés), consistente en la recepción de un correo electrónico que esperaban de un destinatario conocido donde se les adjuntan una factura que deben abonar.

Previamente, los ciberdelincuentes había accedido al correo y a la factura y modificaron la cuenta bancaria donde abonar la misma.

La investigación del Equipo @ Cantabria de la Guardia Civil determinó que, en uno de los casos denunciados, todo el dinero estafado --más de 72.000 euros-- pasó a una sola cuenta bancaria. El receptor del abono fue detenido.

Por los otros dos, se detuvo a otras dos personas que recibieron parte del dinero estafado.

PARTICULARES

Por otra parte, un titular de una tarjeta bancaria residente en Cantabria detectó una serie de cargos que no había realizado por importe de unos 14.000 euros.

Aunque la investigación continúa abierta, por el momento se ha detenido a una persona que recibió uno los cargos, mientras siguen las indagaciones.

En otra investigación, un particular recibió una llamada que supuestamente procedía de su entidad bancaria, donde le comunicaban que estaban intentando extraer de forma fraudulenta 2.000 euros de su cuenta.

Una vez que el operador se ganó su confianza, le planteó como solución transferir ese dinero a una cuenta nueva segura, a lo que la víctima accedió, con lo que de esta forma pasó el dinero a manos de los ciberdelincuentes.

Por estos hechos se ha detenido a dos personas: la receptora del dinero y la que captó a la anterior para poner la cuenta bancaria.

Para todas estas detenciones realizadas por el Equipo @ Cantabria se ha contado en el apoyo de la Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza.

RECOMENDACIONES

La Guardia Civil, para evitar este tipo de hechos, recomienda a las empresas que, antes de realizar algún pago, sobre todo a empresas con las que trabajan habitualmente, confirmen si el número de cuenta de ingreso ha sido modificado, y si es así, que se pongan en contacto telefónico con éstas para verificar si el cambio es real.

También aconseja estar pendiente de si en las direcciones de correo electrónico existe modificación de algún carácter, lo que puede indicar que el mensaje sea fraudulento.

En cuanto a las llamadas en nombre de las entidades bancarias, recuerda que éstas nunca le pedirán contraseñas u otros datos que pueden poner en riesgo sus cuentas bancarias.

Recomienda también no acceder a realizar movimientos bancarios que puedan interesar, ni facilitar datos o claves que lleguen por sms de la entidad bancaria.

En caso de duda, siempre puede llamar directamente al teléfono oficial de atención al cliente de la entidad bancaria.

Por último, en caso de ser víctima, la Guardia Civil indica que se deben denunciar los hechos a la mayor brevedad, aportando la información y documentos de los que se dispongan sobre el caso, como mensajes, correos, capturas de pantalla, etcétera.