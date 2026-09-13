Selaya cuenta con dos nuevos desfibriladores adquiridos con una subvención de Presidencia

El alcalde de Selaya y la consejera de Presidencia - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Selaya cuenta con dos nuevos desfibriladores adquiridos a través de una subvención de 3.356 euros de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria.

La titular del ramo, Isabel Urrutia, ha visitado el Consistorio donde ha presentado junto al alcalde, Cándido Cobo, estos aparatos. Además, han repasado las inversiones que este departamento ha realizado durante esta legislatura en el municipio, que ascienden a casi 400.000 euros.

Urrutia ha enmarcado la adquisición de estos equipos en el objetivo del Ejecutivo de garantizar la seguridad en todos los puntos del territorio y ante cualquier tipo de emergencia o de urgencia sanitaria.

En este sentido, ha reivindicado el papel que desempeñan los ayuntamientos "con independencia de su tamaño", tanto en la instalación de equipos que garantizan la seguridad como en aportar, en el ámbito de sus competencias, medios al sistema autonómico de Protección Civil que se sustenta en la cooperación entre las diferentes administraciones públicas.

La consejera, que ha considerado esta actuación "un ejemplo más" del apoyo que el Gobierno presta a los ayuntamientos, ha destacado la atención específica que recibe Selaya por su consideración de municipio en riesgo de despoblamiento.

Al hilo, ha puesto en valor las distintas líneas de apoyo de su departamento a los pequeños municipios para que sus vecinos puedan disponer de servicios públicos "en condiciones de igualdad".

400.00 EUROS

Así, la titular de Presidencia ha cifrado en casi 400.000 euros las diferentes inversiones que ha realizado su Consejería en Selaya en lo que va de legislatura para combatir el despoblamiento y conseguir que residir en el medio rural "no implique disponer de menos servicios públicos".

Como novedad, ha anunciado que el municipio recibirá en 2026 la cuantía de 3.150 euros para apoyar el espectáculo de suelta de vaquillas celebrado a comienzos de agosto con motivo de las fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves en Pisueña.

Esta aportación forma parte de la línea de ayudas destinada a los ayuntamientos en riesgo de despoblamiento para la promoción de la tauromaquia en el mundo rural, a la que el Gobierno ha destinado 132.000 euros en tres años que han recibido siete municipios. Algo que, ha destacado, contribuye a la conservación de estas tradiciones y a la dinamización económica de las localidades.

La colaboración con Selaya se extiende también a la administración electrónica y los servicios digitales, para lo que el Ayuntamiento ha recibido 3.371 euros en dos años.

También a la mejora de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos con la reforma del parque infantil de La Pesquera por importe de 28.654 euros.

Finalmente, Urrutia ha destacado el incremento de la financiación que recibe Selaya a través del Fondo de Cooperación Municipal. En 2026 le corresponden 124.115 euros, 6.391 euros más que en 2025, lo que representa un incremento del 5,43%, y 14.829 euros más que en 2023, un 13,57% de aumento, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.

En total, en los últimos tres años, el Ayuntamiento de Selaya ha recibido a través de este Fondo 356.304 euros.