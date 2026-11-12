El Semáforo del Dolor, premio nacional 'New Medical Economics' a la mejor campaña divulgativa sociosanitaria

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SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'El Semáforo del Dolor', impulsada por la Escuela Cántabra de Salud del Servicio Cántabro de Salud (SCS), ha obtenido el premio a la Mejor campaña de divulgación sociosanitaria de la revista New Medical Economics.

En un comunicado, el Gobierno regional ha apuntado que se trata de un reconocimiento nacional al trabajo desarrollado durante 2024 y 2025 para acercar los cántabros conocimientos y herramientas que permitan comprender y afrontar mejor el dolor persistente.

De hecho, el premio coincide con el balance de participantes en esta iniciativa que, sólo en 2026, ha beneficiado a 2.720 personas.

El programa ha ido evolucionando desde su puesta en marcha, y la sensibilización y conocimiento de la magnitud del dolor crónico han dado paso a la escucha activa de las necesidades de la población, para promover su participación en el cuidado de su salud, ha explicado.

La entrega del premio tendrá lugar el 1 de diciembre, en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, durante la ceremonia anual de los premios de la revista.

Un total de 6.249 cántabros han participado en las campañas comunitarias sobre dolor desde su lanzamiento en 2024, con una evolución creciente en cada edición.

En concreto, la primera campaña 'El dolor crónico en el punto de mira' reunió en 2024 a 1.111 personas y permitió dimensionar el impacto del dolor persistente en la vida cotidiana.

En 2025, 'El Semáforo del Dolor' amplió su alcance hasta los 2.418 participantes e incorporó a hospitales y asociaciones de pacientes, además de centros de Atención Primaria.

Mientras, en esta edición, se ha permitido identificar las principales necesidades expresadas por la ciudadanía, es decir, movimiento, fisioterapia, acompañamiento profesional y apoyo emocional.

Este año, la campaña ha crecido un 12,5% respecto a 2025, con 2.720 personas, la mayor cifra de participación, y consolida una red de colaboración entre centros sanitarios y entidades comunitarias.

RESULTADO DE 2026:

La principal novedad de la campaña de este año ha sido incorporar una pregunta sencilla, pero orientada directamente a la acción: '¿Qué pequeño paso crees que podrías empezar esta semana para afrontar mejor tu dolor?'.

De los 2.720 participantes, 1.829 respondieron a esta pregunta y 1.653 identificaron una acción concreta que estaban dispuestas a poner en marcha, lo que representa más del 60% del total.

El movimiento y el ejercicio físico destacan claramente entre las propuestas: el 53,4% de las respuestas sobre pequeños pasos mencionan actividades como caminar, realizar ejercicios, aumentar progresivamente la actividad física o recuperar rutinas de movimiento.

También aparecen compromisos relacionados con el descanso, el bienestar emocional, la relajación y la mejora de hábitos cotidianos.

Este resultado, para el Ejecutivo, constituye uno de los principales hallazgos de la campaña: cuando se pregunta a las personas qué necesitan para mejorar, aparecen demandas de atención sanitaria, tratamientos, fisioterapia y acompañamiento profesional.

Sin embargo, cuando se les invita a pensar en qué pueden empezar a hacer por sí mismas, surgen numerosas propuestas relacionadas con el movimiento y el autocuidado.

Ambas perspectivas son complementarias: las personas necesitan recursos y apoyo profesional, pero también disponer de herramientas para participar activamente en el cuidado de su salud.

Además, el informe de 2026 confirma que el dolor persistente continúa teniendo un impacto importante en la vida cotidiana de muchas personas, ya que el 65,2 % de quienes respondieron a la pregunta correspondiente manifestó convivir con dolor de más de tres meses de evolución.