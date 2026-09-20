El TUS será gratuito este martes con motivo del Día sin Coche

Cartel de la semana de la movilidad en Santander. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los autobuses del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (TUS) serán gratuitos el martes, 22 de septiembre, con motivo de la celebración del Día sin Coche, una iniciativa que se enmarca en la Semana Europea de la Movilidad (SEM).

En un comunicado, el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha explicado que la gratuidad se aplicará durante toda la jornada, desde la primera ruta de la mañana y hasta la finalización del servicio.

Así, ha detallado que los usuarios deberán pasar igualmente su tarjeta al acceder al autobús, aunque el viaje tendrá coste cero, con el objetivo de que el TUS pueda mantener el registro habitual de viajeros y disponer de los datos de utilización del servicio durante la jornada.

"Queremos implicar cada vez a más vecinos en el cambio hacia modelos de movilidad sostenibles y facilitar que conozcan y utilicen alternativas al vehículo privado, apostando por modos de transporte activos, saludables, no contaminantes y asequibles", ha señalado Navarro.

El concejal ha destacado que esta iniciativa se suma a la apuesta del Ayuntamiento de Santander por seguir mejorando y modernizando el servicio municipal de transporte urbano.

En este sentido, ha puesto en valor el proceso de renovación de la flota del TUS, con la incorporación de nuevos vehículos híbridos y autobuses 100% eléctricos y cero emisiones, dentro del objetivo municipal de ofrecer un transporte público cada vez más moderno, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Navarro ha incidido además en que el Día sin Coche constituye una nueva oportunidad para trasladar a los vecinos los beneficios del uso del TUS, de la bicicleta y de los desplazamientos a pie, y para recordar que cada elección en nuestros desplazamientos cotidianos puede contribuir a conseguir una ciudad más saludable y sostenible.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

El Ayuntamiento de Santander se ha sumado un año más a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, con un amplio programa de actividades gratuitas y dirigidas a públicos de todas las edades.

La iniciativa, promovida por la Comisión Europea, tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios de avanzar hacia un modelo de movilidad más respetuoso con el medio ambiente.

Bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', la campaña pone este año el foco en una movilidad accesible y disponible para toda la ciudadanía y que favorezca la equidad y la colaboración intergeneracional.

Dentro de la programación, mañana lunes 21, la Plaza Porticada se convertirá, de 18.00 a 20.00 horas, en una improvisada cancha de baloncesto para descubrir cómo se juega al 'Basket sobre Ruedas'.

La actividad inclusiva, coordinada por BSR Cantabria, busca fomentar la empatía y la sensibilización hacia la discapacidad a través del deporte y acercar a los participantes a los retos que supone adaptarse a diferentes formas de movilidad en el entorno urbano.

La Semana Europea de la Movilidad culminará el martes 22 con el Día sin Coche y la gratuidad del TUS durante toda la jornada. Además, como parte de las acciones de difusión y sensibilización, se repartirán globos de la campaña en diferentes puntos de la ciudad.