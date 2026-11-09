Los servicios mínimos de los autobuses de Santander se pueden consultar en la web del Ayuntamiento y del TUS

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SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Transporte Urbano de Santander (TUS) ha establecido para la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, servicios mínimos en sus líneas de autobuses respecto de los habituales en un día laborable, con lo que las líneas de autobuses se verán obligadas a disminuir su frecuencia y variar sus horarios habituales.

Los horarios y frecuencias establecidos como servicios mínimos ya se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento (www.santander.es) y en la del TUS (www.tusantander.es).

Según los servicios mínimos pactados con los sindicatos, las horas de la primera y la última salida serán los siguientes:

La línea Central (Intercambiador Sardinero - Intercambiador Valdecilla) tendrá una frecuencia de entre 15 y 30 minutos, con la primera salida a las 7.23 horas del Intercambiador Valdecilla y a las 7.15 del Intercambiador del Sardinero. Las últimas salidas serán a las 22.08 del Intercambiador Valdecilla y a las 22.30 del Intercambiador Sardinero.

La línea 1 (PCTCAN-J.M. González Trevilla) tendrá una frecuencia de entre 16 y 32 minutos, con la primera salida a las 7.43 horas del PCTCAN y a las 6.48 de José María González Trevilla y la última a las 21.15 del PCTCAN y a las 22.05 desde J.M. González Trevilla.

La línea 2 (Corbán-Consuelo Bergés) tendrá una frecuencia de entre 30 y 50 minutos, con la primera salida a las 6.22 desde Corbán y a las 7.15 de Consuelo Bergés y la última a las 20.54 de Corbán y a las 21.20 desde Consuelo Bergés.

En la línea 3 (Ojaiz-Paseo Pereda-Piquío) la frecuencia variará entre 20 y 40 minutos, con la primera salida a las 7.16 de Ojaiz, las 8.10 desde la Universidad y las 6.46 del Paseo de Pereda, y última salida a las 21.45 desde Ojaiz, a las 21.10 desde la Universidad y a las 22.15 desde el Paseo de Pereda.

La línea 4 (Barrio Pesquero-Piquío) tendrá una frecuencia de 40 minutos, con la primera salida a las 7.42 del Barrio Pesquero, a las 8.12 de la Universidad y a las 9.34 del Intercambiador del Sardinero; y última salida a las 21.45 del Barrio Pesquero, a las 20.35 de la Universidad y las 21.45 del Intercambiador del Sardinero.

En la línea 5 C1 (Miranda-Plaza Remedios) las frecuencias variarán entre 12 y 25 minutos. La primera salida a las 7.25 de Miranda, y última a las 21.58 de Miranda.

La línea 5 C2 (Miranda-General Dávila) tendrá frecuencias que variarán entre 12 y 40 minutos, con la primera salida a las 7.00 de Valdecilla y las 7.15 de Miranda y última a las 22.40 de Miranda.

La Línea 6 C1 (Complejo Albericia- Avenida de Cantabria) circulará con la frecuencia habitual de un día laborable; al igual que la línea 6 C2 (Complejo-San Fernando-Complejo, circular).

La línea 7 C1 (Luis Quintanilla-Los Castros) tendrá una frecuencia de entre 20 y 40 minutos, con la primera salida a las 7.20 de Luis Quintanilla y la última a las 22.20 de Luis Quintanilla. La línea 7 C2 (Joaquín Bustamante-Sardinero) tendrá una frecuencia de entre 20 y 40 minutos, con primera salida a las 7.18 de Luis Quintanilla y la última a las 22.20 de Luis Quintanilla.

La línea 11 tendrá una frecuencia de una hora durante todo el día, con las primeras salidas a las 7.35 de Valdecilla y a las 8.03 de Plaza de Italia.

En la línea 12 (Primero de Mayo-Canalejas) la frecuencia variará entre 30 y 60 minutos. La primera salida está fijada a las 6.45 y última salida a las 22.35, las dos desde Carrefour.

En la línea 13 (Lluja-Cueto) la frecuencia será de 60 minutos, con primera salida a las 7.35 de Cueto y a las 7.35 de Lluja y última salida a las 21.40 de Cueto y las 21.30 de Lluja.

La línea 14 contará con una frecuencia de entre 40 y 50 minutos durante toda la jornada, la primera salida de las Estaciones será a las 7.20 y la última salida a las 21.30.

La línea 16 mantendrá una frecuencia de 30 minutos durante toda la jornada, con primera salida de la Plaza de Remedios a las 7.50 y la última a las 22.00.

La Línea 17 (Plaza de las Estaciones-Corbán-Ciriego) tendrá una frecuencia de 60 minutos circulando únicamente la línea por la calle La Gloria, con primera salida de Corbán a las 7.10 y de Estaciones a las 7.15h; las últimas serán a las 21.15 de Estaciones y a las 21.45 de Corbán.

La Línea 18 (Monte-Puertochico) tendrá una frecuencia de una hora y circulará únicamente el servicio por Corbanera. Las primeras salidas serán a las 7.00 de Corbanera y a las 7.35 de Puertochico y las últimas, a las 21.35 de Puertochico y a las 22.00 de Corbanera.

La Línea 24 C1 (PCTCAN-PCTCAN) tendrá una frecuencia de entre 30 minutos y una hora, con la primera salida a las 7.30 de las Estaciones y a las 7.15 del PCTCAN y la última a las 22.15 de PCTCAN.

Finalmente, la Línea 24 C2 (PCTCAN-PCTCAN) tendrá una frecuencia de entre 30 minutos y una hora. La primera salida será a las 7.20 del PCTCAN y la última a las 22.20 también del PCTCAN.