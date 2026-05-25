El Seve Ballesteros marca la máxima nacional con 35,2 grados

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 25 May. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto cántabro Seve Ballesteros lidera las temperaturas máximas de España en lo que va de este lunes, al alcanzar los 35,2º grados centígrados.

Según ha indicado la delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Cantabria, la región está registrando valores de unos 14ºC superiores a los habituales para un mes de mayo.

Y es que en esta jornada --festiva en Santander-- el mercurio de los termómetros se ha disparando en la región ya a primeras horas de la mañana tras pasar una noche tropical con marcas que han superado los 27 grados, como en el caso de Castro Urdiales.

A primera hora de esta tarde, el municipio castreño ha llegado a los 33,3ºC, segunda máxima regional.

Otros puntos de la región también han superado los 30 grados, como Torrelavega (33ºC), Ramales de la Victoria (32,8ºC), San Felices de Buelna (32,1ºC) y Santander (30,5), según datos de la AEMET consultados por Europa Press.

Toda Cantabria, a excepción del sur, está en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas de más de 34ºC hasta las 20.00 horas.