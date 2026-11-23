Alumnas del CEIP Santiago Galas.- Archivo - EDP

SANTANDER, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Siete colegios de la región presentarán este miércoles, 25 de noviembre, en el Palacio de La Magdalena de Santander, sus proyectos en la final cántabra de 'Dale Voz a la Tierra', de la Fundación EDP, que invita a los más jóvenes a imaginar soluciones para cuidar su entorno.

Estos escolares, procedentes de los centros de Ruiloba, Santander, Torrelavega, Arnuero, Colindres y Marina de Cudeyo, convierten problemas de su entorno en propuestas para ahorrar energía, reducir residuos, reutilizar materiales y proteger la costa.

En concreto, los proyectos cántabros proponen limpiar la costa y convertir residuos en nuevos objetos; buscar dónde se escapa la energía de su colegio; reparar juguetes y libros antes de tirarlos; aprovechar mejor la luz del día; y llenar de sombra y vegetación un patio demasiado caluroso, ha indicado la Fundación EDP en nota de prensa.

Así, en Ruiloba, los alumnos del CEIP Santiago Galas han creado 'EcoMarea: Limpia, Recicla y Celebra', una propuesta que parte de la limpieza de la costa y da una nueva vida a los materiales recogidos a través de disfraces elaborados con elementos reutilizados.

En Rubayo, el CEIP Marina de Cudeyo apuesta por unir sostenibilidad y generaciones con 'Viaje a mi cole sostenible', compartiendo con personas mayores ideas para volver a utilizar materiales.

Desde Santander, el Colegio Calasanz convierte a sus alumnos en detectives de la energía. Con 'La energía que no se ve' buscan dónde se desperdicia y qué pueden hacer para reducir el consumo.

En Torrelavega, las propuestas llegan desde dos centros. El Colegio Sagrados Corazones plantea crear un 'Hospital Segunda Oportunidad' para reparar libros, juguetes y materiales, y evitar que acaben convertidos en residuos; y el CEIP Matilde de la Torre, en Ganzo, propone investigar qué se tira cada día en el colegio para cambiar hábitos a través de su proyecto 'Ganzo Sostenible'.

En Isla (Arnuero), los alumnos de La Inmaculada Concepción quieren aprovechar mejor la luz natural para reducir el consumo energético con 'La Inmaculada 2030'.

Y en Colindres, el CEIP Los Puentes se enfrenta a un problema que los estudiantes conocen muy bien: el calor en el patio. Su proyecto 'Sombra que da luz' propone medirlo y crear nuevos espacios de sombra utilizando plantas y materiales reutilizados.

La directora de la Fundación EDP, Vanda Martins, ha señalado que "la sostenibilidad empieza cuando miramos lo que tenemos cerca y nos preguntamos qué podemos hacer de otra manera".

"Eso es justo lo que han hecho estos niños y niñas: observar sus colegios, sus pueblos y su entorno, y convertir los problemas cotidianos en soluciones. Escuchar sus ideas es también escuchar el futuro de Cantabria", ha manifestado.

Las siete propuestas culminarán este 25 de noviembre en el Palacio de La Magdalena, donde los escolares presentarán sus proyectos, de 10.30 a 12.50 horas, ante el jurado, formado por Marta García, responsable de Ganadería Val del Mazo; Diego de Vallejo, ingeniero técnico forestal y creador de Poty Ambienturas; y César Anievas, director de Fundación Racing, que será el encargado de elegir la propuesta ganadora.

La final será el punto de llegada de un proceso en el que los estudiantes han trabajado sobre eficiencia energética, reducción de residuos, economía circular, protección del medioambiente y sensibilización de sus comunidades educativas.

'DALE VOZ A LA TIERRA'

El concurso escolar de la Escuela de la Energía de la Fundación EDP desafía a los estudiantes a que propongan ideas que mejoren la sostenibilidad en su entorno más cercano: su colegio.

El objetivo de 'Dale Voz a la Tierra' es potenciar proyectos transversales, que puedan ser transferidos y aplicados en otros centros y promover, así, una cultura verde en toda la comunidad educativa. El concurso está dirigido al alumnado de segundo y tercer ciclo de Primaria.

El ganador del concurso tendrá derecho a la implementación en su centro escolar de una instalación solar o punto de recarga eléctrica por un valor máximo de 5.000 euros, a cargo de la Fundación EDP, o de algún otro tipo de iniciativa sostenible, previo diagnóstico de las necesidades del centro.