Silva asegura que está "relativamente satisfecho" por cómo ha ido el curso, y cree que críticas de CCOO "son políticas"

Archivo - El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Sergio Silva, ha asegurado estar "relativamente satisfecho" con cómo se ha desarrollado el curso académico que ahora finaliza, y cree que las críticas de CCOO, que este martes suspendían su gestión, "son más de ámbito político que educativo".

A preguntas de los periodistas, antes de la entrega de Premios de la Fase Regional de las Olimpiadas Científicas 2026, en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, ha subrayado que las declaraciones del sindicato "no se corresponden con los datos ni con la realidad".

Ha recordado que desde que llegó a la Consejería se ha incrementado en más de 107 millones de euros la inversión en educación, llegando a los 786 millones.

"Dedicamos más recursos que nunca a la educación inclusiva. En la oferta de empleo público de este año hay 60 plazas para maestros de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje; dedicamos más de 60 millones de euros anuales a la educación inclusiva o al ámbito de la convivencia, que era otra de las críticas; y pusimos en marcha la orden de sacar los móviles de los centros educativos, además de el proyecto de ley de autoridad del profesorado y de la convivencia", ha enumerado.

Por ello, Silva cree que la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Cantabria, Conchi Sánchez, trata de buscar "pretextos para ir al choque y buscar conflictos" algo que, a su juicio, "es malo para la educación de Cantabria".

Por otro lado, Silva ha subrayado que está "relativamente satisfecho" con cómo ha ido el curso escolar, sobre manera, si se compara con cómo empezó, que, según ha recordado, fue con huelgas y una situación que ponía a la educación regional "en jaque".

Además, ha elogiado que durante este año lectivo se ha logrado cerrar la adecuación salarial docente.

"Basta echar una mirada a lo que está sucediendo en otras comunidades autónomas para darse cuenta de la importancia que ha tenido ese acuerdo salarial y que en Cantabria disfrutemos de esa normalidad que es a la que todos aspiramos", ha subrayado.

Silva ha señalado que Cantabria también ha sido protagonista en la Formación Profesional (FP) en mayo, ya que se ha desarrollado "la mayor muestra" de la FP y ha tenido el congreso más amplio del país en esta educación.

Por todo ello, cree que su Consejería está poniendo las bases que van a permitir que en los próximos años la educación de Cantabria, "que es buena, siga avanzando".

OPOSICIONES

Respecto a las oposiciones de este fin de semana, el titular de Educación ha asegurado que estos exámenes llevan un esfuerzo logístico "tremendo", ya que se trata de 237 plazas, puesto que coinciden Maestros con el resto de cuerpos, algo que no es habitual.

"Son 50 tribunales y son casi 500 personas trabajando en 30 sedes. Además, la oferta de empleo público se suma a la de los dos años anteriores, casi 1.200 plazas en tres años, dato que yo creo que es importante", ha apostillado.

Silva ha confiado en que "todo vaya bien", y que por eso se han introducido los cambios en cuanto a la temporalidad de la oferta de empleo público, a los detectores de frecuencia --habrá al menos uno por tribunal-- y en la parte práctica.

Sobre esta última, ha explicado que en los cuerpos que son de Secundaria y de Formación Profesional van a ser pruebas "muy concretas".