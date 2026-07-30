Silva cree que la convocatoria de huelga de extraescolares es algo "innecesario y un error" que perjudica a los alumnos

El consejero de Educación, Sergio Silva - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha lamentado la convocatoria que ha realizado la Junta de Personal Docente a todos los claustros de los centros públicos de Cantabria para iniciar una huelga de actividades complementarias y extraescolares a partir del 1 de septiembre y ha censurado que este órgano "escoja de nuevo la exigencia o el conflicto como método de operar" porque "no es necesario y además que es un error".

En un audio remitido a los medios este jueves en respuesta a la llamada a la huelga realizada este miércoles por la Junta, Silva ha argumentado que esta medida perjudica a los alumnos, especialmente a los más vulnerables, ya que "no podrán acceder a experiencias vitales que solo pueden tener a través de este tipo de actividades de los centros educativos".

Además, ha señalado que los sindicatos "nos exigieron en su día que pagáramos por la realización de actividades extrascolares, algo a lo que yo mismo me opuse porque entendemos que no se deben mercantilizar por su propia naturaleza", ha abundado.

Por otra parte, el consejero ha rechazado las acusaciones de falta de diálogo realizadas por los sindicatos, afirmando que "no es cierto que llevemos 187 días de silencio en la administración: esto es radicalmente falso".

Así, ha recordado que en junio él presidió una mesa sectorial "de varias horas" en la que se abordaron "temas de actualidad" con todos los sindicatos. Y en julio se han celebrado varias mesas técnicas sobre profesorado y "hace pocos días" se convocó a la Junta para abordar la Ley de Autoridad del Profesorado y el proyecto de decreto del Servicio de Inspección, "tal y como había pedido".

Silva ha criticado también "el doble rasero en función del color del Gobierno" de la Junta de Personal Docente, al no pronunciarse sobre los recortes presupuestarios del Gobierno central (PSOE-Sumar), cuando en su opinión "hay motivos en la educación de este país de sobra para protestar, como ese recorte de 310 millones de euros que el Gobierno de España ha hecho del presupuesto del Ministerio de Educación, algo a lo que la Junta de Personal Docente no se ha referido ni ha mencionado en ningún caso".

Finalmente, el consejero ha hecho un llamamiento "a la sensatez, el diálogo" y a "no introducir a la educación de Cantabria en un conflicto innecesario que lo único que hace es perjudicar". En este sentido, ha rechazado las medidas planteadas por la Junta porque "la amenaza, la exigencia o la mentira no puede ser la manera de actuar y no está justificado en ningún caso esta situación ni las medidas extremas que se están planteando".