Silva defiende una integración pedagógica de la tecnología en las aulas al servicio de las personas

El consejero de Educación, Sergio Silva, participa en el 40° Encuentro de la Economía y las Telecomunicaciones AMETIC, con la ponencia: ‘La tecnología al servicio de la Educación’. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha asegurado que la integración pedagógica de la tecnología es el factor clave para que los recursos digitales repercutan en el aprendizaje.

"La cuestión consiste en introducir tecnología, pero con inteligencia, desarrollando el pensamiento crítico, y potenciando la innovación, pero al servicio de las personas", ha remarcado en su intervención en las ponencias sobre 'Tecnología como motor del progreso social', enmarcadas en el foro de 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por la patronal industrial digital AMETIC.

Silva ha opinado la educación se basa en "la incorporación constante de nuevas herramientas", aunque hay algo que permanece inalterable que es su finalidad.

Así, ha señalado que se busca formar ciudadanos "libres y responsables, capaces de construir una sociedad mejor", por lo que su departamento apuesta por "más tecnología, pero siempre al servicio de las personas".

Silva ha señalado al ámbito educativo como uno de los "más idóneos" para comprobar el impacto real de la tecnología en la población.

Con respecto al debate sobre la posibilidad de prescindir de la tecnología en la educación, el consejero ha asegurado que el centro educativo es la única institución por la que pasa toda la población, por lo que, "si la sociedad cambia, la escuela también debe de adaptarse".

A ello, ha matizado, hay que unir que la tecnología constituye un recurso educativo "extraordinario" y la tercera razón para apostar por la integración tecnológica en la escuela es que está modificando profundamente la manera de enseñar y aprender.

TECNOLOGÍA COMO RECURSO EDUCATIVO PARA LA INCLUSIÓN

Por otro lado, Silva ha destacado la contribución de la tecnología como recurso educativo para la inclusión.

En esta apuesta por la equidad ha puesto de relieve la contribución tecnológica, que ha alcanzado "la máxima utilidad al permitir incluir a quienes más lo necesitan".

Como ejemplo de ello, ha resaltado que Cantabria incorporó el pasado curso cerca de 100 dispositivos digitales aumentativos y alternativos de comunicación destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo y necesidades educativas especiales.

Frente a estas ventajas, Silva también se ha referido a los retos que ha supuesto la incorporación de estos avances tecnológicos en el ámbito educativo, y ha puntualizado la necesidad de preservar el propio desarrollo de los menores frente a la exposición excesiva a las pantallas y sus efectos sobre la atención y la memoria.

En este sentido, ha opinado que se debe abogar por elegir de forma correcta el tipo de tecnología, la edad o la finalidad pedagógica con la que se incorpora esta tecnología digital en las aulas, y como ejemplo de ello se ha referido a la apuesta de su departamento por no incorporar pantallas digitales interactivas en la etapa de Infantil.

De igual modo, ha afirmado que la integración digital ha de ser pausada. "La transformación digital educativa debe ser ambiciosa, pero también serena y reflexiva. Toda política de digitalización ha de colocar al docente en el centro", ha añadido.

Por este motivo y con el objetivo de responder a estos retos, el Gobierno de Cantabria ha lanzado el plan Cantabria.es.Digit@l que entiende la digitalización como una herramienta para "mejorar el aprendizaje, reducir desigualdades y preparar mejor a los jóvenes para el futuro".

Este proyecto se estructura en ejes fundamentales como son la competencia digital del alumnado, la formación continua del profesorado, la innovación educativa, el uso responsable de la IA o la inclusión y la equidad.