Archivo - El consejero de Educación, Sergio Silva - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha desmentido las afirmaciones realizadas por la representante de Comisiones Obreras en el área educativa, Conchi Sánchez, sobre la supuesta supresión del servicio de auxiliares de lengua de origen y ha asegurado que "es absolutamente falso que la Consejería haya eliminado este servicio y no se corresponde en absoluto con la realidad de Cantabria".

El titular de Educación ha lamentado que se traslade a la opinión pública una información que considera "errónea" y ha señalado que estas declaraciones evidencian "un profundo desconocimiento del funcionamiento de la Administración o, si se conoce la realidad, una intencionalidad política especialmente grave".

En este sentido, ha explicado que el contrato de auxiliares de lengua de origen no está vigente hasta el curso 2027-2028, como ha afirmado la representante sindical, sino que finaliza en 2026, motivo por el que actualmente se encuentra en proceso de licitación.

Asimismo, ha subrayado que durante este periodo de licitación la atención educativa no se ha suspendido y que los casos que requieren esta atención están siendo atendidos a través de las aulas de dinamización intercultural, las mediadoras en lengua de origen y los propios coordinadores de interculturalidad de los centros educativos.

En este sentido, las Aulas de Dinamización Intercultural (ADI)continúan proporcionando apoyo y asesoramiento a los centros para favorecer una respuesta adecuada a cada alumno.

Esta labor se lleva a cabo, entre otras actuaciones, mediante colaboración de los mediadores de las diferentes lenguas de origen, el acompañamiento en los procesos de acogida, la valoración inicial y la orientación al profesorado sobre la enseñanza del español como lengua vehicular.

El consejero ha querido aclara tres cuestiones, la primera de ellas, que la Consejería y el Gobierno de Cantabria continúan prestando el servicio de auxiliares de lengua de origen, por lo que "es falso que se haya suprimido". Además, desde Educación "no solo mantenemos este servicio, sino que impulsamos su labor porque resulta fundamental para el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo y por eso licitamos un nuevo contrato", ha asegurado.

Por último, ha considerado que la "falta de sensibilidad" que denuncia CCOO no se corresponde con la actuación de la Consejería ni del Gobierno de Cantabria, sino con "la falta de respeto a la verdad de quien, una y otra vez, realiza afirmaciones sin aportar pruebas y que no se corresponden con la realidad".

El consejero ha subrayado que "no es la primera ocasión" en la que la representante sindical realiza declaraciones que, a su juicio, ofrecen "una visión distorsionada" de la gestión educativa del Ejecutivo autonómico.

En este sentido, ha aludido a anteriores manifestaciones relacionadas con la campaña de prevención de riesgos laborales en los talleres de Formación Profesional y con las infraestructuras educativas de los centros. "Basta ya de mentir y de hipotecar la independencia sindical por razones políticas", ha concluido Silva.