Silva destaca la "normalidad" en el comienzo del curso escolar docente

Archivo - Imagen del IES Peñacastillo en Santander. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha destacado la "normalidad" en el inicio del curso escolar 2026-2027 para los docentes, puesto que más del 95 por ciento ya se encuentra en sus centros.

En un audio remitido por el Gobierno de Cantabria, el titular del ramo ha subrayado que, en estos momentos, hay más de 10.000 profesores en los casi 300 colegios e institutos de la comunidad autónoma.

Por ello, ha felicitado a la Dirección General de Personal y el Servicio de Recursos Humanos por el "magnífico trabajo" que ha desarrollado, ya que ha sacado adelante la adjudicación de plazas, vacantes y destinos de los funcionarios de carrera, de los interinos y de los empleados públicos en prácticas.

En relación a las declaraciones del sindicato ANPE, que ha denunciado que el inicio del curso es "crítico" por la falta de negociación colectiva entre la Consejería de Educación y la Junta de Personal en cuestiones como la bajada de ratios, las actividades extraescolares o la reducción de la burocracia, ha opinado que esas manifestaciones se enmarcan dentro de una "estrategia de conflicto permanente" con su departamento.

Así, ha insistido en que no hay recortes en la educación de Cantabria, sino "una planificación racional acorde a una realidad de menos alumnos fruto de la baja demografía".

"Trabajamos para que la educación de Cantabria tenga los mejores recursos. No en vano somos una de las comunidades autónomas con mayor financiación pública por alumno", ha apostillado Silva.

Además, el titular de Educación ha asegurado que todos los que quieran contribuir a mejorar la enseñanza "lo podrán hacer", y ha remarcado que entiende "perfectamente" que el objetivo de este sindicato sea que se contrate a más profesores.

Sin embargo, ha añadido que su responsabilidad como consejero es velar por la mejora de la educación en Cantabria.