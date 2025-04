Silva no cree que haya un "movimiento extraordinario" que evite la huelga de docentes de este jueves

Educación trabaja en que el "impacto sea lo menor posible"

SANTANDER, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, no cree que a lo largo de la jornada se produzca un "movimiento extraordinario" que evite la huelga en la enseñanza pública de Cantabria convocada por la Junta de Personal Docente para este jueves por la falta de un acuerdo sobre la adecuación salarial.

"Me encantaría que hubiera un acuerdo o que lo hubiera habido antes, pero creo que no es realista pensar que íbamos a llegar a un acuerdo", tras la última propuesta de su departamento que no fue aceptada por la Junta de Personal Docente, ha valorado el consejero este miércoles a preguntas de la prensa.

En este sentido, ha recordado que ésta, en la que se justificaba "con datos" por qué no se podía aceptar la propuesta de 295 euros de la Junta de Personal Docente y, al mismo tiempo, se defendía la "viabilidad" de la propuesta de 100,23 euros más complementos de la Consejería, se hizo el 25 de marzo y no ha recibido "ninguna respuesta".

Así, y tras "las declaraciones de los últimos días de la Junta de Personal Docente", Silva no cree que haya "ningún movimiento extraordinario" que evite la huelga, por lo que desde la Consejería están "absolutamente volcados" en el decreto de servicios mínimos. "Para nosotros es inminente, faltan menos de 24 horas, por lo que nuestra responsabilidad es que se desarrolle con normalidad", ha dicho.

"Yo soy plenamente consciente que es un derecho fundamental, que su ejercicio se marca dentro de un ámbito de normalidad, y así lo vivimos, pero no oculto que, obviamente, como responsable de la educación de Cantabria, tenemos que arbitrar todo lo que esté a nuestro alcance para que el impacto sea el menor posible", ha manifestado.

En este punto, ha puesto como ejemplo que desde el departamento que dirige hoy han abordado cómo afrontar en las aulas de un año este "impacto de la huelga" y "cómo se va a garantizar la atención a esos niños y niñas que son, en algunos casos, prácticamente bebés". "Hay que arbitrar eso desde los equipos directivos, dar una respuesta adecuada, garantizar esa seguridad", ha dicho.

Finalmente, el titular de Educación ha reiterado que esta jornada de huelga se celebra "a las puertas de Semana Santa" por lo que, en el "hipotético caso de que hubiera alguna acción más", puede "influir en el final del curso", ha advertido.

Silva ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar el Foro Cantabria Skills 2025, en el Gobierno.