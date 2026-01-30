Silva rechaza que STEC quiera trasladar "imagen de privatización" de la FP cuando la oferta "está creciendo"

Archivo - Imagen de archivo del consejero de Formación Profesional, Sergio Silva, en la prueba 'Circuito Urbano Greenpower' - GOBIERNO DE CANTABRIA / MIGUEL DE LA PARRA

SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha lamentado que el sindicato STEC quiera trasladar "una imagen de privatización de la FP" en Cantabria, cuando la oferta pública "es magnífica", "está creciendo y lo seguirá haciendo".

En declaraciones remitidas a los medios, Silva ha salido al paso de la rueda de prensa ofrecida esta mañana por STEC para dar a conocer un estudio de matriculaciones, respecto al que ha denunciado que refleja una caída "abrupta" de alumnos y fluctuaciones que desde el inicio de esta legislatura -gobernada por el PP- "han favorecido sistemáticamente a la red privada".

Sin embargo, el consejero ha censurado que el sindicato trate de dar una impresión "falsa" e "interesada" que "no se corresponde con la realidad", sino que "responde más a intereses ajenos a la educación". De hecho, cree que "se alinea con la estrategia que estamos viendo en el arco parlamentario", donde el PSOE "está llevando una campaña en este sentido" respecto al ámbito sanitario.

"Este sindicato ha intentado trasladar esa imagen de la educación de Cantabria cuando no es así. La oferta educativa de FP en Cantabria es magnífica, se reconoce dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma, está creciendo y lo seguirá haciendo con sentido de región y atendiendo a la realidad de los sectores productivos y de los intereses de Cantabria, no a pretendidos intereses ideológicos que se nos tratan de imponer", ha sentenciado.

Al hilo, ha subrayado que la red pública de FP representa "más del 93%" de la oferta, con 62 centros públicos y "solamente cinco privados".

Además, ha defendido que su Gobierno ha aumentado la oferta de FP, que se sitúa ya en 150 títulos y 24 familias profesionales, y también el número de plazas hasta llegar a las casi 20.000, "doblando incluso en oferta a comunidades autónomas que tienen el doble de población".

Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo ha autorizado en estos casi tres años de legislatura menos de cinco ciclos formativos en la FP privada o concertada, "menos de los que autorizó en cada uno de sus años el Gobierno anterior (PRC-PSOE)".

Finalmente, ha detallado que el porcentaje de alumnos en la red concertada de Formación Profesional es en la actualidad del 19%, "exactamente el mismo que hace tres años cuando llegamos al Gobierno".