El Sindicato de Vivienda informa que el Ayuntamiento de Santander ha multado a casi 20 participantes en la acampada

Forto de archivo de la acampada en la Plaza Porticada - EUROPA PRESS

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha informado este viernes que el Ayuntamiento de Santander ha emitido notificaciones de multa a casi una veintena de participantes de la acampada por la vivienda en la Plaza Porticada, en torno a la mitad de las identificaciones que se realizaron por parte de la Policía Local y la Policía Nacional.

El viernes 30 de octubre se empezaron a recibir las sanciones y "se espera que vayan llegando más", ha apuntado una de las afectadas.

Varias militantes del Sindicato de Vivienda de Cantabria han sido multadas junto con el resto de participantes autónomos de la acampada --que está previsto que finalice hoy-- y desde la organización han denunciado "las medidas represivas" que "desde el minuto uno" se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de la ciudad y la Delegación del Gobierno de Cantabria.

"Gema Igual llevaba un mes diciendo públicamente que quería desarticular la acampada mediante la represión administrativa y aquí tenemos el resultado. Es el mecanismo que siempre utilizan quienes no tienen ni razón ni proyecto político que aborde la vida comunitaria de forma digna para todas las personas: reprimiendo a quienes nos organizamos colectivamente para construir alternativas", ha denunciado el sindicato en un comunicado.

En este sentido y en su opinión, "queda nuevamente demostrada la idoneidad y la urgencia de situar con vehemencia la derogación de la Ley Mordaza en las reivindicaciones de la huelga general".

El sindicato cántabro ha insistido en la idea de que "son el sindicalismo de base, la acción territorializada y el apoyo mutuo las herramientas más potentes para construir entre todas la Cantabria para vivir que queremos: nos quieren atemorizadas, sumisas y deshilachadas pero nos van a tener enfrente y organizadas".

Al respecto, ha animado a secundar la huelga general de la próxima semana. "Esperamos que todo el mundo se una a desbordarlo todo ese día 11 de noviembre, para que les quede claro que la mayoría social no toleramos este modelo económico, político y social que nos precariza, nos roba la posibilidad de tener lo más básico, que es un hogar, y nos amarga la vida".