Los sindicatos califican como un "éxito" la huelga en Cantabria

Manifestación en Santander- EUROPA PRESS

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras y UGT han calificado como "un éxito" la convocatoria de huelga general en Cantabria. "Han salido a la calle más personas de las que nadie podía imaginar".

Así lo ha declarado la secretaria general de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón, que también ha destacado, junto con su homólogo de UGT, Mariano Carmona, que la convocatoria ha conseguido situar en el debate público "el principal problema que tiene nuestro país: la vivienda, los salarios y los precios".

"Los sindicatos tienen que estar al lado de la gente que les necesita. Y por eso estamos nosotros hoy aquí", ha subrayado Carmona al respecto.

Ambos líderes sindicales se han pronunciado así en declaraciones a la prensa al inicio de la manifestación que ha congregado a miles de personas en Cuatro Caminos, con destino a la Plaza Porticada, tras una gran pancarta con las principales reivindicaciones de la jornada promovida por el Sindicato de Inquilinas, 'Vivienda, salarios, precios'.

Mantecón ha subrayado que con esta acción, los manifestantes quieren "lanzar una advertencia" tanto a CEOE como a los gobiernos central y regionales, y es que "la gente no está dispuesta a soportar más. La gente lo que quiere es que mejoren los salarios, que se controlen los precios".

Además de insistir en su reivindicación de que la patronal retorne a la mesa de negociación del acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, la dirigiente de COOO ha reclamado al Gobierno de España que "tome nota" para "abordar más pronto que tarde la aprobación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados".

Y al de Cantabria y a los ejecutivos autonómicos, que "basta ya de ponerle palos a las ruedas al desarrollo de la ley de vivienda estatal: que se tienen que declarar las zonas tensionadas, que se tienen que topar los precios de la vivienda, de los alquileres, y que se tiene que crear un parque público de vivienda que dé respuesta al grave problema de acceso a la vivienda que atraviesan hoy los trabajadores".

Respecto al seguimiento de la jornada de huelga, ha afirmado que ha habido "muchas industrias" donde ha sido "bastante más amplio del que teníamos previsto", incluso superior al 50%, pero ha incidido en que "la guerra de las cifras no es lo importante, sino palpar la calle y la calle ha hablado, ha hablado en Cantabria, pero ha hablado en el conjunto de España. Y la gente ha salido porque la situación que atravesamos en relación a la vivienda, a los precios y a los salarios es crítica", ha afirmado.

También ha destacado la "absoluta normalidad" en cuanto al trabajo de los piquetes informativos que se han desplegado desde primera hora, "tanto en las instalaciones del TUS como a lo largo de varios polígonos industriales donde se ha parado absolutamente la actividad", ha dicho.

Y asimismo ha calificado de "absoluto éxito" las manifestaciones de esta mañana en el centro de Santander y Torrelavega.

Por su parte, el secretario general de UGT ha insistido en que el objetivo de la huelga no era saber cuánta gente la respaldaba, sino introducir en el debate público las cuestiones que afectan a la población como la vivienda, la sanidad, la educación y la dependencia.

"Los sindicatos tienen que estar al lado de la gente que le necesita y, por eso, estamos hoy aquí (...). Los problemas de la vivienda, por muy pronto que lo quieran solucionar, van a tardar dos, tres o cuatro años en construir viviendas", ha dicho.

Y es que, ha apuntado que, "en vez de estar en manos de los especuladores", debería estar en manos de empresas públicas que solucionen el problema.

Además, ha criticado que los trabajadores en España, mientras la vivienda ha subido un 60% aproximadamente, se han dejado un 7% por el camino, debido "a las políticas internacionales que han disparado los precios de las energías, los costes en materias primas".

Por lo tanto, ha destacado que está "muy satisfecho" de haber metido en el debate público estas cuestiones "que son las que nos importan a la clases trabajadora".

"Al que le moleste, pues él sabrá porqué le molesta. Pero nosotros queremos saber qué es lo que van a hacer", ha dicho respecto al futuro próximo del país, con las elecciones generales a 18 días.

En esta misma línea, Carmona ha señalado que se ha sorprendido cuando le han dicho que esta huelga se hacía "en contra del PP".

Y es que, ha asegurado que no hay una declaración suya contra los 'populares' en los 10 o 12 últimos años.

"Yo no hago declaraciones en contra del PP, ni en contra de ningún partido o dirigente político. Hago declaraciones en contra de aquellas decisiones que nos afectan a nosotros y que no son adecuadas", ha sentenciado.

Por último, el secretario general de UGT ha señalado que él no se dedica a la política y que solo le interesa la mesa de negociación, la negociación colectiva y que se reparta la riqueza que se está generando en este país, "que tiene las mejores cuotas".