Los sindicatos convocan una concentración este miércoles en la sede del INSS de Calvo Sotelo

Los sindicatos inician este miércoles movilizaciones en la Seguridad Social en 15 ciudades, entre ellas Santander - CCOO

SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y CIG iniciarán este miércoles, 17 de junio, un calendario de movilizaciones en la Seguridad Social con concentraciones de protesta, que tendrán lugar de 11.00 a 11.30 horas en las sedes de las direcciones provinciales y servicios centrales del organismo público de 15 ciudades, y que en la capital cántabra tendrá lugar en la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la calle Calvo Sotelo.

Según han precisado los cuatro sindicatos en un comunicado, este calendario de movilizaciones responde al "insistente incumplimiento" de los acuerdos suscritos en 2018 y 2023 para modernizar y mejorar el servicio público de la Seguridad Social, a lo que se une la falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado (AGE).

UGT, CSIF, CCOO y CIG han denunciado "la ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social", entre las que citan "la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas y la movilidad del personal".

Además, los sindicatos han criticado que está pendiente todavía "el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación y medidas relativas a la prevención de riesgos laborales, la promoción profesional y la negociación de las condiciones de trabajo".

"A ello se suma la reciente falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado", han agregado las organizaciones, que han reprochado a la Administración que "en lugar de aplicar los acuerdos y normas vigentes, está impulsando medidas que generan incertidumbre y ponen en cuestión derechos laborales ya consolidados".

Los sindicatos de la AGE han indicado en su comunicado que "la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo, en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos".

"El incumplimiento de estos compromisos no solo afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social, sino también a la calidad del servicio que reciben millones de ciudadanos", han recalcado UGT, CSIF, CCOO y CIG, que han advertdio que este calendario de movilizaciones continuará "hasta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adopte las decisiones necesarias para cumplir los acuerdos suscritos y garantizar el futuro de una institución esencial para el Estado del Bienestar".