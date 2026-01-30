Los sindicatos convocarán movilizaciones si TEKA no retira despidos y plantea un plan social

Fábrica de Teka en Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de TEKA advierten que convocarán movilizaciones si la empresa no retira los despidos planteados en el Expediente de Regulación de Empleo (99, de los que 47 son en la planta de Santander) y presenta "un plan social justo".

UGT-FICA, CCOO y CSIF han emitido un comunicado conjunto en el que indican que la negociación del ERE planteado por TEKA afronta sus dos últimas reuniones el jueves 5 y el viernes 6 de febrero y reiteran su rechazo a "unos despidos que van en contra del futuro de la compañía".

Los sindicatos critican que la multinacional china MIDEA apueste por "la destrucción de empleo sin ofrecer un plan de viabilidad". Así, tras señalar que ya cerró la filial de TEKA en Granada, lamentan que "continúa destruyendo empleo en el resto" del país, en las plantas de Santander, Zaragoza, Alcalá y Madrid.

UGT-FICA, CCOO y CSIF reiteran que habrá movilizaciones si no cambia esta "estrategia de MIDEA de despidos y de deslocalización de nuestro trabajo a centros productivos chinos".