Los sindicatos destacan el seguimiento "notable" y la "normalidad" de los piquetes en Cantabria

1132898.1.260.149.20261111133620 Piquetes en Solvay. - CCOO

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón, y UGT, Mariano Carmona, han destacado este miércoles el seguimiento "notable" que está teniendo la huelga general en la comunidad y la "normalidad" de los piquetes informativos.

Así, han subrayado que la movilización, que se está desarrollando "sin apenas incidentes", pretende situar las necesidades de la clase trabajadora en el centro del debate político y social.

"La huelga busca reclamar medidas frente a la crisis de vivienda, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos", ha dicho Mantecón.

En este sentido, ha señalado que uno de sus principales objetivos "ya se ha cumplido", que es "colocar la vivienda en el centro de la agenda pública".

"Era algo imprescindible en este país porque todas estas cuestiones, que son las que principalmente nos preocupan, se estaban dejando de lado", ha detallado.

Asimismo, Mantecón ha advertido de las dificultades de las familias para acceder a una vivienda, tanto en propiedad como en alquiler. "Hay muchísimas personas que prácticamente se dejan el salario en pagar sus pisos, sus hipotecas o sus alquileres", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de que numerosas familias "se ven obligadas a compartir vivienda porque no pueden asumir los costes con sus ingresos".

Por su parte, Carmona ha reclamado soluciones para evitar que viviendas rescatadas durante la anterior crisis económica y posteriormente destinadas al alquiler social "vuelvan a manos de especuladores", en lugar de incorporarse al parque público o protegido.

Y es que, ha denunciado que "esas viviendas están pagadas ya más que de sobra" después de años de alquileres sociales y "no deberían volver a convertirse en un instrumento de especulación".

SEGUIMIENTO

Por otra parte, Mantecón ha subrayado que la huelga general tiene un carácter "reivindicativo" y pretende conquistar "nuevos derechos, más que responder a un retroceso de las condiciones laborales".

"Lo que queremos es conquistar más derechos", ha reiterado la secretaria general de CCOO, que ha incidido en que, "pese a los niveles de empleo, estabilidad laboral y salarios alcanzados en el país", muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes.

En cuanto al seguimiento en Cantabria, Carmona ha asegurado que la participación "ha superado las expectativas iniciales", con porcentajes de entre el 40 y el 50 por ciento en algunos sectores y centros de trabajo.

"Yo estoy muy satisfecho. Pensaba que la gente iba a responder menos", ha reconocido el secretario general de UGT, que ha afirmado que la jornada se está desarrollando "sin piquetes que hayan coaccionado a nadie".

También ha apuntado que los datos de los consumos eléctricos ratifican el seguimiento registrado y ha destacado la actividad de los piquetes informativos, que han recorrido polígonos industriales, estaciones de autobuses y centros educativos para informar sobre los motivos de la convocatoria.

La huelga también ha servido para incorporar al debate público otras reivindicaciones relacionadas con las pensiones, la sanidad, la educación y la atención a la dependencia. "Sabemos lo que queremos en pensiones, sanidad y educación", ha subrayado Carmona, que ha reclamado que las formaciones políticas tengan en cuenta estas demandas.

En materia laboral, los sindicatos han reclamado recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores, impulsar la negociación colectiva y alcanzar un nuevo acuerdo estatal con la patronal.

Según ha dicho Carmona, los sindicatos llevan alrededor de un año y medio intentando negociar un acuerdo que permita recuperar "más del 7% de poder adquisitivo perdido como consecuencia del incremento generalizado de los costes".

En este contexto, ha defendido que, pese a que "las empresas están ganando más dinero que nunca", los salarios no están permitiendo a una parte de la población vivir dignamente.

"Solamente se puede repartir la riqueza a través del diálogo social y de convenios colectivos que permitan a las empresas seguir funcionando y a los trabajadores poder vivir de su trabajo", ha apostillado el sindicalista.

Por último, ha advertido de que los partidos políticos que aspiren a gobernar deben escuchar las reivindicaciones expresadas durante la jornada. "Esta huelga ha sido para que sepan exactamente qué es lo que quiere la clase trabajadora de este país", ha sentenciado.

La jornada en Santander concluirá con una manifestación, a las 19.00 horas, en la que los sindicatos esperan "que desborde" la ciudad "al igual que lo va a hacer en el conjunto del país".