Los sindicatos de TEKA siguen cuestionando las razones del ERE y exigen la reducción de los despidos

Fábrica de Teka en Santander.- Archivo - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de TEKA (UGT-FICA, CCOO y CSIF) han vuelto a cuestionar las razones del expediente de regulación de empleo (ERE) y han exigido la reducción del número de personas afectadas por los despidos inicialmente planteados por la empresa, 99 en sus distintos centros de trabajo, de los que 47 corresponden a su fábrica de Santander.

"Sigue habiendo muchas dudas sobre las razones que argumenta el informe técnico y, en vista que determinados datos han cambiado desde final de año hasta hoy, se ha exigido a la Dirección revisar y reducir el número de puestos a amortizar", han señalado los sindicatos en un comunicado conjunto, tras la cuarta reunión de negociación celebrada este jueves entre ambas partes, que se prolongó durante siete horas.

Las tres organizaciones sindicales han insistido de nuevo en "aclarar las causas y el impacto de la nueva estructura para el futuro de la compañía".

UGT-FICA, CCOO y CSIF confían en que se reduzca el número de afectados y que Teka retire la propuesta social planteada y presente otra distinta, "que se revisará en el caso de que no cumpla con las necesidades de la plantilla".

Los sindicatos y la empresa se han emplazado a reanudar el período de consulta o de negociación del ERE el próximo jueves, 5 de febrero.