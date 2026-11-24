Archivo - El secretario general del PSOE de Santander, Pedro Casares - PSOE DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Pedro Casares, ha expresado este martes el apoyo de su partido al proyecto de la Universidad de Cantabria (UC) de crear una residencia de estudiantes en Los Castros. Así se lo ha trasladado a la rectora de la institución, Conchi López, en una reunión en la que también han participado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la candidata al Senado por Cantabria, Paz Cuesta.

Casares ha expresado el "compromiso de apoyo" del Ministerio de Universidades "para levantar la residencia universitaria".

En declaraciones a los medios, el líder de los socialistas de la región ha remarcado "el compromiso" de su formación con la universidad pública y con el avance de la ciencia, la innovación y la investigación. En este sentido, ha hecho llegar a la rectora "compromisos" concretas.

Al respecto, ha hablado de la ciencia como "eje que guíe la acción pública" y ha apostado por que la inversión en innovación alcance el 1,5% del PIB.

Por otro lado, el secretario general del PSOE de Cantabria ha subrayado una tercer iniciativa como es el desarrollo del Estatuto del Personal Investigador "para hacer una carrera científica".

Casares ha afirmado que su fin es que "todo aquel que se dedica a la investigación en España pueda tener un desarrollo profesional" y, además, se haga "atrayendo a los mejores".

También, en clave nacional, ha aludido al programa ATRAE "para que todo ese talento que históricamente con los gobiernos del PP se iba, ahora vuelva a España, vuelva a nuestras universidades públicas para poder desarrollar todo el potencial que tiene".

Finalmente, ha remarcado un cuarto compromiso con una mayor inversión dirigida al programa de becas para los estudiantes.

Según Casares, el PSOE ha demostrado en estos años de gobierno que "cree en la universidad pública, que apuesta por la ciencia y por la innovación".