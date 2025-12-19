SODERCAN apoya a 21 empresas en la obtención de sellos de calidad con ayudas que suman 121.000 euros

Archivo - SODERCAN concede ayudas a cuatro entidades para fomentar la cooperación empresarial en nuevos mercados - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), dependiente de la Consejería de Industria, ha concedido ayudas que superan los 121.000 euros a 21 empresas de la comunidad autónoma para apoyarlas en los procesos de obtención de certificaciones referenciadas a estándares nacionales e internacionales de calidad que les permitan mejorar su competitividad y acceder a nuevos mercados.

Las certificaciones obtenidas por estas empresas con el apoyo de SODERCAN se encuadran en ámbitos diversos, desde seguridad de la información, ciberseguridad y resiliencia operativa a seguridad alimentaria, gestión de la seguridad y salud en el trabajo, gestión eficiente de la energía, automoción y medio ambiente, entre otros.

Las empresas beneficiarias son Metal Companies Associated (Metcoex); Lis Data Solutions; Anchoas de Santoña; Enwesa Operaciones; Hierros y Metales Tirso; Econates TC; Antiguos Cocederos del Atlántico; Consulting Informático de Cantabria (CIC); Valdinox; Cosmikal; Plásticos Españoles; Conservas y Salazones Arlequin; Sociedad de Artes Gráficas J. Martinez; Unomatricula; Acorde Technologies; Sitelec; Itgest España; Derivados del Flúor; ARTISCA; Sistemas Informáticos Noja, y Semicrol.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha señalado que obtener certificaciones conforme a estándares internacionales de calidad "transmite seguridad, compromiso social y medioambiental, buena imagen y prestigio ante la competencia, empresas proveedoras y clientela, presentes y futuros".

SODERCAN subvenciona gastos relativos al proceso de obtención de la certificación para ayudar al tejido empresarial cántabro a aumentar permanentemente sus capacidades competitivas y ofrecer un mayor valor a su clientela para acceder y consolidarse en los mercados.