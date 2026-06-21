SODERCAN y Cámara organizan un curso sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono - SODERCAN

SANTANDER 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.Sodercan.es), en colaboración con la Cámara de Comercio, ha organizado el 30 de junio una jornada formativa sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), una normativa clave de la Unión Europea que afectará directamente a numerosas empresas.

El curso, que se desarrollará en horario de 9 a 13.30 horas en el Edificio Bisalia del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), forma parte del ciclo de jornadas sobre mercados internacionales impulsado en el marco del I Plan de Internacionalización de Cantabria 2025-2028, cuyo objetivo es reforzar la presencia exterior del tejido empresarial cántabro.

El CBAM introduce un nuevo sistema para gravar determinadas importaciones en función de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas durante su producción. Esta medida tendrá un impacto significativo en sectores como el cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad, entre otros, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Durante la jornada, los participantes obtendrán una visión práctica y actualizada de esta normativa, incluyendo alcance y objetivos del CBAM, calendario de aplicación, obligaciones de reporte, metodología de cálculo de emisiones y casos prácticos para facilitar su comprensión.

La sesión contará con BLN Palao Abogados, despacho especializado en comercio exterior, aduanas y fiscalidad medioambiental, que aportará su experiencia para ayudar a las empresas a adaptarse a este nuevo marco regulatorio con garantías.

La asistencia es gratuita, previa inscripción en este enlace. Las empresas interesadas pueden ampliar información o resolver dudas a través del correo internacional@sodercan.es

Sobre el I Plan de Internacionalización de Cantabria, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha explicado que "queremos que Cantabria exporte más", aumentar el número de empresas exportadoras y ampliar el ámbito geográfico de nuestras exportaciones, especialmente en sectores estratégicos como el metalmecánico, el agroalimentario, las nuevas tecnologías de la información (TIC) y otros sectores industriales con potencial exportador.

También, es una herramienta para potenciar la incorporación de talento en el sector, fomentar la digitalización y la innovación, fortalecer las iniciativas de las empresas que ya tienen experiencia y captar a nuevas pymes con potencial exportador.