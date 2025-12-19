SODERCAN impulsa la donación de juguetes para niños que viven en casas de acogida de víctimas de violencia de género

Campaña de donación de juguetes. - GOBIERNO DE CANTABRIA

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, ha impulsado una campaña solidaria de recogida de juguetes destinada a niños que residen en casas de acogida para víctimas de violencia de género en Cantabria.

La recogida se ha llevado a cabo en las instalaciones de SODERCAN entre el 4 y el 18 de diciembre y ha concluido este viernes con la entrega del material, en un acto que ha contado con la presencia de todo el personal de las tres empresas, y representantes de la Fundación Diagrama.

La iniciativa, pionera en la región, nace a propuesta de la plantilla de SODERCAN (https://www.sodercan.es/), y tiene su origen en las acciones de sensibilización desarrolladas por la empresa con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Esta iniciativa ha sido "muy bien acogida" por todo el personal de SICAN y la Sociedad Gestora del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Durante los primeros días de diciembre el personal de las tres empresas públicas con sede en el PCTCAN donaron juguetes para la Fundación Diagrama, organización que desarrolla en Cantabria programas de apoyo a mujeres y a sus hijas e hijos menores que se encuentran en situación de emergencia o riesgo de exclusión social, como consecuencia de la violencia de género.

El objetivo de esta campaña es que los juguetes lleguen a niños y jóvenes que viven en estas casas de acogida, contribuyendo a generar espacios de ilusión en un momento especialmente significativo del año.

Con esta acción, y la incorporación a su equipo de una promotora de igualdad de género el pasado mes de abril, SODERCAN refuerza su compromiso con la igualdad y la responsabilidad social, alineando su actividad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y apostando por una cultura corporativa que pone a las personas en el centro.