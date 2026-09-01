SODERCAN lanza la segunda convocatoria de ayudas para inversiones en ciberseguridad empresarial

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SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), perteneciente a la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, lanza la segunda convocatoria de ayudas para inversiones en ciberseguridad en el tejido empresarial de la comunidad autónoma, con un presupuesto de 100.000 euros.

La convocatoria de ayudas CIBERREG se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y estará abierta desde este miércoles hasta el 2 de octubre a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN, ha indicado en nota de prensa.

Según ha explicado, esta línea de ayudas cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Está dirigida a empresas y autónomos del sector industrial y servicios auxiliares a la industria que hayan realizado inversiones en ciberseguridad a partir del 1 de enero de 2025, y contempla ayudas de hasta 20.000 euros por empresa.

AGENDA DIGITAL DE CANTABRIA

Esta convocatoria forma parte del proyecto impulsado por SODERCAN para la puesta en marcha del Centro de Ciberseguridad de Cantabria, en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria y de la iniciativa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cofinanciado con Fondos Next Generation-EU.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha detallado que esta línea de ayudas "pretende reforzar las inversiones en ciberseguridad del tejido empresarial de Cantabria, como palanca tecnológica y como instrumento habilitador, que garanticen la transformación tecnológica del entorno industrial, la atracción de actividad económica de alto valor añadido, y, en definitiva, la mejora de la productividad empresarial".

Ha destacado que la ciberseguridad se ha convertido en un aspecto "clave" para la competitividad de las empresas. "La amenaza de ciberataques y vulnerabilidades es cada vez mayor", ha sostenido, por lo que ha aseverado que es "de vital importancia para las organizaciones contar con las medidas de protección oportunas, que permitan proteger los sistemas informáticos, la información, los activos y la infraestructura".

DESTINATARIOS

Las ayudas están dirigidas tanto a empresas como a personas autónomas del sector industrial manufacturero o de servicios de apoyo a la industria, lo que abarca un amplio abanico de sectores de actividad y una gran heterogeneidad de posibles beneficiarios, desde microempresas y autónomos hasta grandes empresas.

Serán susceptibles de ayuda las asistencias técnicas o servicios contratados tales como consultoría/ingeniería/auditoría y primeras certificaciones; así como los costes de formación, hardware y software.

En todo caso, todos los conceptos deberán estar facturados, pagados y ejecutados íntegramente en el momento de la presentación de la solicitud. Los proyectos deben tener un presupuesto elegible superior a 3.000 euros.

La intensidad de la subvención será de hasta el 50 por ciento de los gastos elegibles, con una ayuda máxima de 20.000 euros por solicitante y un máximo de una solicitud por persona interesada.

TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS

Los proyectos para cuya ejecución se solicite ayuda deben incrementar el nivel de ciberseguridad empresarial y reducir el riesgo y vulnerabilidad ante ataques, debiendo incluir, al menos, una o varias tipologías.

Entre ellas están la convergencia e integración de los sistemas de protección ante ciberataques para entornos IT/OT (Information Technology/Operational Technology); el diseño y ejecución de arquitecturas seguras y, en su caso, materialización de la segmentación de redes empresariales; o la evaluación de la ciberseguridad de dispositivos electrónicos, así como su certificación.

SOBRE EL PROGRAMA RETECH

La iniciativa RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica) articula diversos proyectos regionales orientados a la transformación y especialización digital, y asegura la coordinación, la colaboración y la complementariedad.

RETECH se enmarca en la Agenda España Digital 2026 y constituye una política pública de inversión territorial en materia de digitalización que cuenta con las comunidades autónomas, para impulsar proyectos de especialización tecnológica de carácter transregional, y con "claros" efectos multiplicadores en los impactos esperados.

Las iniciativas y actuaciones de RETECH se engloban dentro del Programa de Impulso a la industria de la ciberseguridad Nacional contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través del Componente 15. Inversión 7 Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de ciudadanos, pymes y profesionales e impulso del sector.