SODERCAN tiene abierto el plazo para las ayudas a certificaciones y contratación en empresas de reciente creación

SANTANDER 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN), perteneciente a la Consejería de Industria, tiene abierto hasta el 29 de julio el plazo para la solicitud de las ayudas para certificaciones de calidad y las del programa EMPLEA destinadas a incentivar la contratación indefinida en empresas de reciente creación de Cantabria.

Las solicitudes se pueden presentar de forma telemática a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN (www.sodercan.es).

La línea de subvenciones EMPLEA 2025 cuenta con un presupuesto de 250.000 euros y tiene como objeto incentivar y apoyar la incorporación de personal estable (contratación de personas tituladas en formación profesional, titulación universitaria o certificado de profesionalidad de grado 3) a las empresas de reciente creación de Cantabria.

El programa, además de asistir en la creación de nuevas empresas, también pretende favorecer el crecimiento y consolidación de la actividad de las pequeñas y medianas empresas de Cantabria de reciente creación, ha señalado SODERCAN en un comunicado.

La convocatoria permitirá a autónomos o pymes que hayan iniciado una actividad económica con posterioridad al 1 de enero de 2021 optar a una ayuda de hasta 20.000 euros por el primer año de un contrato indefinido a tiempo completo.

Establece una intensidad máxima del 70% del presupuesto total elegible (12 primeros meses de contratación).

El salario bruto anual mínimo deberá ser de al menos 18.000 euros siempre que se trate de contratos a tiempo completo. En el caso de contratos a tiempo parcial, el salario bruto anual será proporcional al número de horas establecido en el contrato.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha recordado que esta línea de ayudas, junto con las de Emprecan Plus, forma parte del I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo de Cantabria.

El trabajador propuesto debe estar en posesión de titulación universitaria, formación profesional o certificado de profesionalidad de grado 3. Cada entidad solicitante puede presentar como máximo dos solicitudes, siempre y cuando no haya sido beneficiaria ya en dos ocasiones en las distintas convocatorias de esta línea de ayuda.

Para optar a estas ayudas, las entidades solicitantes deben contar con domicilio social, fiscal y centro de trabajo en Cantabria y realizar en la región las actividades susceptibles de obtener subvención en el marco de este programa.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

La convocatoria de ayudas para apoyar a las empresas de la Comunidad Autónoma en los procesos de obtención de certificaciones referenciadas a estándares nacionales e internacionales de calidad que les permitan mejorar su competitividad y acceder a nuevos mercados cuenta con un presupuesto de 150.000 euros.

La convocatoria establece una ayuda máxima de 15.000 euros, y abarca diferentes ámbitos de gestión: Calidad, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, Seguridad y Calidad Alimentaria, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información, Gestion del Riesgo, Gestión de I+D+i, Gestión de Compliance, Gestión Energética y Digitalización.

Así como cualquier otra norma, específica de cada sector, reconocida nacional y/o internacionalmente, cuya certificación suponga una optimización de la gestión de los procesos y una mejora competitiva de la empresa y facilite la entrada en nuevos mercados de los productos y servicios de las empresas cántabras. Se excluyen las normas ISO 9001 Y 14001.

SODERCAN subvenciona gastos de consultoría y asistencia técnica especializada externa para la implantación de la norma (hasta un máximo de 6.000 euros); ensayos realizados por laboratorios acreditados y gastos relativos al proceso de obtención de la certificación.

SECTORES

Pueden ser beneficiarias las empresas o autónomos titulares en Cantabria de una actividad económica del sector industrial; construcción, reparación y conservación de toda clase de obras; comercio al por mayor; transporte de mercancías por carretera; servicios de telefonía y telecomunicaciones, etc.

Son subvencionables, entre otras, certificaciones en materia de Residuo Cero, Gestión de Ecodiseño (ISO 14006), Cambio Climático y Huella de Carbono (ISO 14064 y 14067, etc.) y Gestión de Recursos (ISO 14046, etc.); y en Seguridad y Calidad Alimentaria, tales como BRC, GLOBAL GAP, IFS, ISO 22000, FSSC 22000, FSMA u otras certificaciones de naturaleza similar requeridas para la entrada en mercados internacionales (HALAL, KOSHER etc).

También en gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001); gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001, ISO 27032, ISO 22301 y similares, adaptación al Esquema Nacional de Seguridad en todos sus niveles para las empresas que trabajen con la Administración Pública, etc); gestión del riesgo en las organizaciones (UNE-ISO 31000); gestión de I+D+i (UNE 166002, UNE 166008 -Transferencia de Tecnología y UNE 166006 - Sistemas de Vigilancia e Inteligencia); gestión energética (ISO 50001); gestión de Compliance (UNE 19601 y UNE 19602); gestión de la Digitalización (UNE 0060:2018 y UNE 0061:2019 (Industria 4.0).