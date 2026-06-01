Sorteadas entre 95 solicitantes las tres VPO en régimen de alquiler de Orejo, entre ellas la okupada

Sorteo de las tres VPO de Orejo (Marina de Cudeyo) celebrado en el salón de actos del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) - GOBIERNO DE CANTABRIA

El 17 de junio será el juicio y Media confía en que "en muy pocas semanas pueda entregarse a quien corresponde"

OREJO (MARINA DE CUDEYO), 1 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Cantabria ha sorteado este lunes, entre 95 solicitantes, las tres viviendas públicas en régimen de alquiler asequible construidas en la localidad de Orejo (Marina de Cudeyo), entre ellas la que permanece okupada desde finales de abril. La próxima semana se celebrará el de otras ocho en Santillana del Mar.

El consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), ha confiado en que "en muy pocas semanas" la vivienda ahora okupada en Orejo "pueda entregarse a quien corresponde" y "no a quien se ha metido en ella por las bravas".

En este sentido, ha avanzado que el 17 de junio se celebrará el juicio, con el que espera que "la Justicia cumpla con su obligación" y permita otorgar esta vivienda "a quien hoy en un justo sorteo lo ha conseguido, presentándose donde tenía que presentarse y haciendo las cosas de forma correcta".

OTRAS VIVIENDAS DEL GOBIERNO OKUPADAS

Media ha afirmado que la okupación es "un problema real" y ha asegurado que afecta también al Parque Público de Vivienda de Cantabria.

En este sentido, Media ha detallado que el 18,7 por ciento de las viviendas públicas del Gobierno en el municipio de Santander están ocupadas o inquiocupadas.

En concreto, ha explicado que de los 118 inmuebles públicos propiedad del Ejecutivo autonómico en la capital, 21 cuentan en estos momentos con inquiokupas que llevan más de seis meses sin pagar las cuotas del alquiler, mientras que otra vivienda se encuentra okupada.

Por otro lado, ha informado que hace tan solo unos días se okupó una en el pueblo de Ganzo, en Torrelavega, tan solo unas horas después de que un juez obligara a su okupa a desalojarla por considerar que no era una persona vulnerable.

El consejero ha lamentado que esta persona "no solo se haya vuelto a meter en la vivienda, sino que además ha instalado seguridad privada".

Sobre este asunto, Media ha informado de que el juicio, que estaba fijado para el 15 de julio se ha suspendido y ha vuelto a denunciar las "triquiñuelas que utilizan estas personas, profesionales en quedarse con lo ajeno".

"Esta es una realidad que hay que cambiar y que desde el Gobierno de Cantabria estamos dispuestos a cambiarla cuanto antes", ha asegurado Media, que ha confiado en que la ley autonómica "se apruebe cuanto antes" en el Parlamento y ha pedido una vez más a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cambiar la norma nacional "que tantísimo daño está haciendo a los jóvenes de Cantabria".

VIVIENDAS DE OREJO

De las tres viviendas de Orejo sorteadas, una es de tres dormitorios y las otras tienen dos.

Durante su intervención, Media ha destacado que se trata de las primeras viviendas públicas impulsadas por el Ejecutivo autonómico "en muchísimos años".

En este sentido, ha subrayado el compromiso del actual Ejecutivo regional (PP) de impulsar en esta legislatura 285 nuevas viviendas públicas de alquiler asequible y duplicar la oferta del actual parque público.

En este caso, esta promoción de Orejo ha sido posible tras la rehabilitación integral de un local, propiedad de Gesvican, que permanecía vacío desde hacía años.

Esta actuación ha permitido recuperar un espacio infrautilizado para destinarlo a las tres vivienda públicas, con una inversión cercana a los 226.000 euros, cofinanciada en un 30% con fondos europeos.

En cuanto a las características de los inmuebles, uno cuenta con 61,95 metros cuadrados útiles, dos dormitorios y dos baños; otro, de 51m2 útiles, cuenta también con dos habitaciones y un baño, y la restante, de 70m2, tiene tres y dos baños.

El precio de las viviendas ronda entre los 408 y los 560 euros, en función de los metros cuadrados de los que dispongan. Las tres viviendas cuentan con altas prestaciones en materia de eficiencia energética, gracias al alto nivel de aislamiento y a instalaciones térmicas eficientes, y permanecerán un mínimo de 50 años en régimen de protección.

Cuentan con cocina equipada con electrodomésticos e instalación de aerotermia para calefacción de suelo radiantes y producción de agua caliente sanitaria.

También disponen de calificación energética A, con índices superiores en un 20% a lo exigido por el Código Técnico de la Edificación, gracias a un alto nivel de aislamiento y a instalaciones térmicas energéticamente eficientes.

El acto del sorteo, que se ha celebrado en el salón de actos del PCTCAN, ha contado con la asistencia del director general de Vivienda, Carlos Montes, y el gerente de Gesvican, Carlos Gala.