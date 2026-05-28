El sorteo de la Bonoloto deja en Santander un premiado con casi 35.000 euros

Administración de Lotería Número 7 de Santander, en el Paseo Pereda - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

SANTANDER, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto celebrado el miércoles ha dejado en Santander un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario), premiado con casi 35.000 euros.

El boleto ha sido validado en la Administración de Lotería Número 7 de Santander, ubicada en el número 15 del Paseo Pereda.

Además de este boleto, ha habido otros tres acertantes de Segunda Categoría, validados en Villalba de los Barros (Badajoz); Pont D'Inca (Mallorca) y Trigueros (Huelva).

De Primera Categoría (seis aciertos) no ha habido ningún boleto acertante por lo que el bote generado se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto en el que un único acertante podría ganar 700.000 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto ha estado formada por los números 11, 27, 6, 9, 29 y 48. El número complementario es el 1 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.323.113 euros.