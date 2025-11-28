El sorteo del jueves de la Lotería Nacional deja parte del segundo premio en Santander y Laredo

Administración de Lotería Número 1 de Santander - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves ha dejado parte del segundo premio, de 60.000 euros al número, en Santander y Laredo.
Concretamente, este segundo premio, que ha recaído en el número 10.644, se ha consignado en la Administración número 1 de Santander, ubicada en el número 15 de la calle Calvo Sotelo de la capital cántabra, y en el despacho receptor 69.950, localizado en el número 24 de la calle López Seña de Laredo, además de en otros 15 puntos del país.
El primer premio, de 300.000 euros al número, ha caído en el número 28.201, y ha sido vendido en Alcobendas (Madrid); Lorca (Murcia); Alcázar de San Juan (Ciudad Real), y Úbeda (Jaén). Los números del reíntegro son el 1, 5 y 8.