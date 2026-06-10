Start In Cantabria Summit reunirá en Santander a startups, inversores, corporaciones y líderes tecnológicos

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, presenta la Agenda Digital de Cantabria, en foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cantabria se convertirá los próximos 16 y 17 de junio en punto de encuentro nacional del emprendimiento tecnológico, la innovación y la transformación digital con la celebración del Start In Cantabria Summit, promovido por el Gobierno regional a través de SODERCAN (www.sodercan.es), en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria y del proyecto TechFabLab.

El Summit nace con el objetivo de posicionar a Cantabria como un territorio conectado con los grandes ecosistemas de innovación nacionales, generando oportunidades reales de colaboración entre startups, empresas, inversores, universidades, centros tecnológicos y administraciones públicas.

Durante dos jornadas, el Centro Botín de Santander acogerá ponencias, mesas de debate, sesiones de networking, encuentros entre startups e inversores y actividades de cooperación institucional orientadas a impulsar nuevas oportunidades empresariales vinculadas a las tecnologías emergentes.

El Summit será a la vez un espacio de conexión entre ecosistemas regionales, con participación de agentes de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja, socios de Cantabria en el proyecto TechFabLab.

El evento reunirá a representantes institucionales, expertos tecnológicos, directivos de grandes compañías, startups, inversores y entidades nacionales de referencia en innovación y emprendimiento. Entre otros contenidos, abordará el impacto de la inteligencia artificial en el emprendimiento tecnológico, las claves para crear startups globales desde ecosistemas regionales y la importancia del talento como motor de competitividad.

Además, se debatirá sobre innovación abierta, venture client y compra pública de innovación como herramientas para acelerar la adopción de nuevas tecnologías.

El programa también pondrá el foco en la transferencia tecnológica y el desarrollo de proyectos deeptech surgidos de la investigación.

Además, las experiencias de escalado empresarial y crecimiento de compañías innovadoras tendrán un papel destacado, junto con las oportunidades de financiación pública y privada para startups.

El encuentro contará con la participación de entidades como CDTI, ENISA, EOI y Red.es, que ofrecerán una visión actualizada de los instrumentos públicos de apoyo a startups y proyectos innovadores.

CERCA DE 30 STARTUPS

Cerca de 30 startups y empresas innovadoras seleccionadas se presentarán en una sesión de Pitch & Investment que permitirá a los inversores identificar oportunidades en ámbitos como la inteligencia artificial, la digitalización industrial, la salud o las tecnologías habilitadoras.

Este enfoque se complementa con espacios de networking diseñados para favorecer conversaciones directas entre fundadores, inversores, corporaciones y entidades públicas, impulsando nuevas oportunidades de colaboración y financiación.

La celebración del Start In Cantabria Summit se enmarca dentro de la estrategia de transformación digital impulsada por el Gobierno de Cantabria a través de la I Agenda Digital de Cantabria 2024-2028, que identifica el emprendimiento digital, la colaboración tecnológica y la generación de ecosistemas innovadores como elementos clave para la competitividad regional.

En este contexto, el evento responde directamente a los objetivos estratégicos del eje Empresas de la Agenda Digital, que contempla el impulso de eventos, espacios de intercambio de conocimiento y colaboración entre startups, empresas, universidades y agentes tecnológicos para fortalecer las capacidades digitales del tejido empresarial y acelerar la adopción de tecnologías emergentes.

El consejero de Innovación, Eduardo Arasti, ha destacado que este encuentro "responde a una estrategia clara de posicionamiento del territorio como un entorno atractivo para la innovación, el emprendimiento tecnológico y la inversión".

Según Arasti, iniciativas como este Summit permiten conectar a startups y empresas regionales con inversores y grandes compañías, "generando oportunidades reales de crecimiento y colaboración que trascienden el ámbito regional".

Para el también presidente de SODERCAN, el Start In Cantabria Summit representa una evolución en las políticas públicas de apoyo al emprendimiento, incorporando nuevos formatos de colaboración, networking y conexión con inversión especializada.

Además, el encuentro permitirá mostrar el potencial tecnológico y emprendedor de Cantabria ante agentes nacionales del ecosistema startup, reforzando la imagen de la región como entorno favorable para el desarrollo de proyectos innovadores.

COOPERACIÓN INTERREGIONAL A TRAVÉS DE TECHFABLAB

El Summit se integra en TechFabLab, una iniciativa de cooperación entre seis comunidades autónomas que busca fomentar el emprendimiento tecnológico mediante la creación de entornos colaborativos de innovación.

El proyecto promueve la generación de redes entre ecosistemas regionales, el intercambio de conocimiento y la puesta en marcha de iniciativas empresariales vinculadas a tecnologías digitales.

El programa y las inscripciones están disponibles en https://startincantabria.es/summit/