STEC y CCOO cifran en un 33% el seguimiento de la huelga general en la educación pública de Cantabria

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SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos STEC y CCOO han cifrado el seguimiento de la huelga general de este 11 de noviembre en la educación pública de Cantabria en torno al 33 por ciento.

En concreto, según el sondeo que ha realizado STEC sobre 25 colegios y 25 institutos "grandes" --que abarcan 1.691 docentes, casi el 20% de todo el profesorado cántabro, ha detallado-- ha secundado la protesta un 32,7% de la plantilla que podía hacerlo, es decir, que no eran servicios mínimos.

Por su parte, la Federación de Enseñanza de CCOO de Cantabria ha indicado que más de un tercio de los trabajadores, más de 3.000 docentes, se han unido a la huelga.

Su secretaria general, Conchi Sánchez, ha valorado que desde el sindicato están "muy satisfechos" con la respuesta que ha dado el profesorado.

Ha dicho que esta huelga es "muy importante" para el colectivo docente, ya que tiene "un cariz muy especial" porque, además del derecho a la vivienda, reivindica servicios públicos, especialmente, el de la educación.

"La respuesta del profesorado no puede dejar indiferente al consejero de Educación, Sergio Silva, porque esto significa que no está satisfecho con las políticas educativas de recorte del Partido Popular", ha finalizado.